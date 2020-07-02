【吸金機會】Facebook推付費訂閱和打賞功能　助KOL吸粉絲

▲ 要符合申請資格，專頁必須最少擁有1萬個粉絲，或者250個以上的活躍觀眾。

創作何價？近年不少新聞評論、專欄文章、影片等均引入付費訂閱機制，以改善內容提供者的收入，幫助開拓事業。Facebook兩年前開始測試訂閱制度，日前（29日）終於正式於澳洲、加拿大、墨西哥、巴西、英國和美國等國家推出，現時擁有超過1萬個粉絲的專頁，可申請加入收費牆。

該功能即日起開放予所有專頁申請，每月訂閱費用為4.99美元（約38港元）。要符合資格，專頁必須最少擁有1萬個粉絲，或者250個以上的活躍觀眾；而且帖文互動須超過5萬，或者最近60日內的影片總觀看時間超過3000小時。

▲ 分析報告助了解收入及專頁互動情況。（fb提供圖片）

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此外，Facebook又推出「星賞」功能，與直播平台類似，當專頁開Live時，觀眾可送星星打賞KOL。而每個星賞代表0.01美元（約0.08港元）的收益，觀眾一次購買100顆星星則需1.4美元（約10港元）。

▲ 粉絲可於直播中直接打賞。（fb提供圖片）

打賞機制目前已向台灣、美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、德國、法國、意大利、西班牙、墨西哥、哥倫比亞和秘魯開放，香港就要再等等了。

責任編輯：姚慧儀