【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」

英國日前擴大BNO護照權利，回應港區國安法生效。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周三（1日）表示，將向逾300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人提供申請成為英國公民的途徑。



現時BNO持有人只可以在英國享有6個月的免簽居留權。但新措施下，簽證權將會獲得放寬，BNO持有人可以獲得5年居留權，並且可以工作和讀書。住滿5年後便可以申請定居身分（settled status），1年之後就可以申請成為英國公民。



雖然英國暫時當局雖未公佈上述措施的相關內容，但相信不少持有BNO的港人或有申請移居到英國的打算。不過其中一個大家較關注的問題，是到英國居住的話，究竟要預留多少資金作生活費﹖移民到當地又何注意之處﹖《iMoney》請來已移居至英國的港人Daify為大家講解一下。



80後的Daify（大飛），為FACEBOOK「做個香港出世的英國人」的板主，只有約30歲的他，2019年3月時透過企業家簽證 （Tier 1 Entrepreneur visa）移民到英國，現時跟太太及兩位小女兒定居於雪菲爾（Sheffield）。現時Daify在英國從事餐飲行業，於雪菲爾及周邊地區開設數家甜品店。而上述企業家簽證的計劃於今年3月底已結束，換句話說，Daify成功登上企業家簽證計劃的尾班車。

▲ Daify的太太在香港是位幼稚園老師，考察英國期間參觀過當地的幼稚園及小學，就被這邊的教學模式深深吸引，從而下決定舉家移民



Daify移民到英國，跟家人居住在面積3,000平方呎的洋房，附有雙車房及3,000平方呎的花園，每月租金約1,500英鎊（約15,156元），租金包每月一次的「花王」修剪花園服務；現時該洋房的樓價約50萬鎊（約505萬元），樓價相對香港便宜。Daify表示，選擇於該處定居的最重要原因，是附近邊就是一間很不錯的小學，「英國的小學入學均不需要面試，只按居住遠近來派位。」不過，要在當地借錢買樓要求也不低，自僱人士需要向銀行提供長達兩年的公司營運記錄，才可申請按揭，因此Daify來到英國後惟有先租住居所。

▲ 居所附近有很多大公園



對於英國向持BNO港人提供入籍途徑，Daify指此舉意味移民到英國的限制低了，很多人會符合資格，相信很多香港人會過來英國。在英國居住有何注意之處﹖Daify為大家解答以下問題：

問：英國哪地區較適何港人居住﹖租樓有何注意之處﹖

答：Daify表示，他未移民英國前，本打算在曼徹斯特落腳，但最後都選了雪菲爾，「我覺得不用一開始就揀定一個地方，其實可留意不同地區，每個地方周圍去睇下，如每個地方租樓住一年，找一個適合自己的地方。」他指出，在英國租屋的話，倫敦或曼徹斯特（Manchester）的住屋支出水平一定較高，他現在居住於雪菲爾（Sheffield）居住，這區的校網及周邊環境也不錯，現在仍可在這裡找到每月租金1萬至1.5萬元的單位。「對我來說，這個地方的優勝之處，是小朋在這裡的公立學校讀書是免費的，同時這處的教育制度對我來說是吸引的，所以在讀書方面我『慳』了很多的。同時我的簽證也包括了醫療福利，但我不清楚之後持BNO的港人的福利會否跟我一樣。」

問：每月的在膳食方面的生活費開支約多少﹖

答：生活費方面，雪菲爾也不算高，「這裡有很多食物批發商，你可直接從批發商購買食物，這處的肉類十分便宜，如雞肉、羊肉是很便宜的，只是種類不算多，但相對出街吃飯，自己購買食材再煮來吃是不貴的。」不過如要外出用膳或買外賣，價錢就貴很多，「一般來說，出外食一個簡單的餐起碼要5、6英鎊（約50至60港元），外賣要起碼15英鎊（約150港元）才送貨，其實跟香港的消費水平相若。」

問：要到英國生活，起碼要預留多少資金﹖

答「我會建議自己的朋友可考慮拿約100萬港元到英國做生意，可以在此有一盤生意，帶出來的盈利可以養活自己的，之後也要預留資金去租樓住。」但他強調，以上只屬個人建議，每人也要按自己的情況作出決定。「我覺得最大的問題不是要帶幾多錢來，而是你來到英國後有沒有工作，其實當這裡的香港人口比例不是極高的時候，用香港的一套模式及邏輯來做生意或打工，風險都是高的，長遠來看，最重要是找到一個可以令你在此生存的技能。前期來說，在這裡租樓、貫食物都不是很貴，在英國買「歐洲車」甚至比香港更平。」

問：你對於有意移民到英國的港人有何建議﹖

答：他認為最重要是要有決心，「我在英國認識了很多來自香港的人，大家都有不同的故事、難處及驚險，但最後都決心留下來生活，展開另一個人生。這次香港人移民到英國的難度調低了，整件事情再簡單了，因此決心是最重要，要幾多錢是可解決的問題，千萬不要跟自己說：『如在英國生活不到，咪『留後路』回港』，這樣就不會成功。」

問：港人在英國會受歧視嗎﹖

答：「其實英國人對非英國人一向有歧視，不止是針對華人，就算是美國人、來自歐盟的人也會歧視，如你沒有英國口音，英國人也會歧視你，這方面對我來說不是十分大的問題。」

▲ Daify的居住在英國雪菲爾（Sheffield）約3,000平方呎的洋房，附有綠油油的大花園，但他笑言要替斜坡剪草是項極麻煩的工作。

▲ Daify居所旁邊都是大公園，可以跟女兒隨時餵松鼠

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！