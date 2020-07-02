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【港股追蹤】6月銷售史上最強　花旗首選呢7隻內房股（一表睇晒）

股樓投資 15:58 2020/07/02

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港股今日升400幾點，內房股是表現最突出的板塊之一，全線急升。花旗發表報告指，內房股6月銷售創歷史新高，令上半年整體追回不少失地，料下半年會繼續加快推售新盤步代，更推薦世茂房地產（00813）、龍湖集團（00960）等7家內房股為首選。

今日多隻內房股升幅在10%以上，截至2時半，旭輝（00884）升13.7%，報6.87元；中國奧園（03883）升10.4%，報10.34元；融創中國（01918）升14.3%，報37.1元；時代中國（01233）升12.3%，報16.08元。藍籌內房中國海外（00688）升5.5%，報24.75元；華潤置地（01109）升6.6%，報31.3元；碧桂園（02007）升4.8%，報9.98元。

花旗報告指出，統計34家上市內房股6月份合同銷售數字，按年升13%及按月升26%，均優於市場預期，創出歷史新高，令上半年總體銷售增長持平，追回首季因新冠疫情帶來的不利影響。報告指山，上半年有5家內房股銷售跑贏同業，分別是禹洲地產（01628）、中國金茂（00817）、中國恒大（03333）、中駿置業（01966）及世茂。

相關文章：【內房故事】網上賣樓真係掂？　恒大上半年銷售3488億創新高

該行估計，相信大部份發展商下半年會加快推盤步伐，而她們手上也有充足的貨源，預期7至8月份銷售將可按年升20%，首選內房股為世茂、時代中國、融創中國、旭輝、龍湖、合景泰富（01813）及龍光集團（03380）。

撰文 : 李兆明

香港股票 碧桂園（02007） 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960） 中國金茂（00817） 禹洲地產（01628） 融創中國（01918） 中國恒大（03333） 龍光集團（03380） 中國奧園（03883）

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