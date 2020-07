【港區國安法】印度罕有表示關注「很多印度人以港為家」

▲ 【港區國安法】印度罕有表示關注「香港印度社群龐大」

港區國安法正式生效,引起國際社會強烈回應,除一向重視人權自由的歐美國家,印度亦有微言,印度代表在聯合國人權理事會稱關注香港問題,強調香港有相當大的印度社群(large Indian community)。

印度常駐瑞士日內瓦聯合國代表 Rajiv Chander,在聯合國人權理事會上表示,印度政府一直有留意香港事態發展,強調很多印度人以香港為家(makes the HKSAR of China its home)。

他稱很多國家已對事情表達憂慮,敦促有關方面審視這些意見,認真、客觀及恰當地回應。印度政府的發言言辭相對英美來講,是溫和得多,但印度政府過去對香港問題刻意沉默,今次開腔是十分罕見。

去年6月的G20峰會,印度是少數2個拒絕就香港問題,向中國施壓的國家。上月中國及印度在邊境發生流血衝突,導致印度軍人死亡,中印關係亦惡化,相信是印度態度有變的原因之一。

中印同為人口龐大的發展中國家,而印度沒有計劃生育,人口增長更快,遲早超越中國,市場潛力極大,不少企業都積極開拓印度市場,如美國電商亞馬遜,中國的手機製造商等,企業要追求增長,印度市場不可或缺。

