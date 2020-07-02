【港區國安法】印度罕有表示關注「很多印度人以港為家」

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【香港自治法案】為何眾議院另立版本 不採用參院方案
港區國安法正式生效，引起國際社會強烈回應，除一向重視人權自由的歐美國家，印度亦有微言，印度代表在聯合國人權理事會稱關注香港問題，強調香港有相當大的印度社群（large Indian community）。
印度常駐瑞士日內瓦聯合國代表 Rajiv Chander，在聯合國人權理事會上表示，印度政府一直有留意香港事態發展，強調很多印度人以香港為家（makes the HKSAR of China its home）。
他稱很多國家已對事情表達憂慮，敦促有關方面審視這些意見，認真、客觀及恰當地回應。印度政府的發言言辭相對英美來講，是溫和得多，但印度政府過去對香港問題刻意沉默，今次開腔是十分罕見。
去年6月的G20峰會，印度是少數2個拒絕就香港問題，向中國施壓的國家。上月中國及印度在邊境發生流血衝突，導致印度軍人死亡，中印關係亦惡化，相信是印度態度有變的原因之一。
中印同為人口龐大的發展中國家，而印度沒有計劃生育，人口增長更快，遲早超越中國，市場潛力極大，不少企業都積極開拓印度市場，如美國電商亞馬遜，中國的手機製造商等，企業要追求增長，印度市場不可或缺。
責任編輯：文青青
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