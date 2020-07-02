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【騰訊股價】騰訊破頂仍被低估？　法巴看好年內兩款新手遊紅足十年

金融經濟 14:27 2020/07/02

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法巴認為騰訊遊戲產品線強勁，現價仍然被低估。

騰訊 （00700） 股價今日再破頂，一度高見515元，午後仍維持510元以上。法巴最新報告指，經過騰訊年度遊戲發布會後，認為集團遊戲產品綫強勁，看好騰訊於電腦時代「三大王牌」中的《地下城與勇士》、《英雄聯盟》手遊版年內相繼登場，可成為今明兩年的增長動力，而且有機會「紅足十年」，提升騰訊遊戲收入潛力，形容騰訊估值依然被低估。

法巴分析，騰訊股價合理價值為597元，較原先估算高3成，相當於明年市盈率32.9倍，與行內最高的摩通600元目標價只差3元，維持買入評級。

法巴指因應五大因素，調高騰訊遊戲收入前景預測：

  • 1. 《王者榮耀》5月表現較預期理想
  • 2. 《地下城與勇士》手遊版8月12日推出，並接受預約，《英雄聯盟》手遊版年內推，皆屬於騰訊電腦時代三大王牌遊戲
  • 3. 旗下Supercell《Brawl Stars（荒野亂鬥）》內地初發表現理想
  • 4. 延長該行的預測年度
  • 5. 更新投資組合價值，並設20%持股折讓

法巴尤其看好《地下城與勇士》、《英雄聯盟》表現，認為雖然手遊版推出會蠶食原有電腦遊戲表現，但整體玩家玩用時間會有所提升。該行也指出，《荒野亂鬥》6月9日在內地推出，首星期在內地已有1750萬美元分成前收入，佔遊戲全球收入逾半，有望成為騰訊另一核心遊戲，但非屬於經典品牌（Legacy title），對其產品周期仍有疑問。

法巴因而預測騰訊今年遊戲收入增長23%，較原先估計的13%，明顯加快，明年收入增長預測由13%調高至18%。2020年、21年騰訊全集團收入增長預測，就由原先的22%、21%，調高至25%和24%。

隨高毛利的核心遊戲貢獻增加，社交和效果廣告表現勝媒體廣告，法巴調高騰訊今年毛利率預測約2百分點至45.4%。

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