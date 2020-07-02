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【中芯創新高】中芯A股IPO明日定價 發行價料高於港股現價水平

金融經濟 14:15 2020/07/02

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中芯股價再破頂，市場憧憬其A股IPO發行價會有較大溢價。

中芯國際 （00981） 於A股科創板上市再有新進展。外電引述聯席保薦機構的報告指，中芯A股IPO的參考合理估值價格介乎38.29至44.43元人民幣。市場預期，中芯A股的發行定價會高於港股現價水平，推動中芯股價揚升。

中芯股價午後漲幅擴至13.8%，高見30.75元，再創新高，成交額43.6億元。

海通指合理估值達44.43人幣

海通證券及中金公司是中芯A股IPO的聯席保薦人。據海通證券發給機構投資者的價值研究報告，中芯每股合理估值介乎38.58至44.43人民幣，對應2020年1市帳率（PB）4.01至4.62倍，市銷率（PS）10.7至12.32倍。

與此同時，中金報告給予的每股合理估值介乎38.29至42.64元人民幣，對應2020市帳率4.2至4.7倍，市盈率（PE）150.8至167.9倍。

「參考價」非等同發行價 須注意AH股價差

但要注意的是，上述參考價並非等同於正式發行價。另外，由於中芯A股與港股不能互換，意味兩地股價即使存在較大差距，也不一定會收窄。

據中芯招股書顯示，公司於周三（7月1日）已開始路演，7月3日確定發行價；7月7日開始認購。本次初始發行的股票數量為16.86億股，佔發行後股份總數的23.62%。另設有 15%的超額配售權，若悉數行使，發行股數將擴至約19.38億股，佔擴大後股本26.23%。

相關文章︰【中芯股價】中芯股價漲近1成　科創板IPO合理參考價最高44.4人幣

中芯股價連升3日再創新高 國信證券上望48元

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