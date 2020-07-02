【香港自治法案】為何眾議院另立版本 不最快速度制裁

▲ 【香港自治法案】為何美國眾議院通過另一版本 不直接表決參議院方案？

港區國安法實施後，美國眾議院迅速通過「香港自治法案」，劍指與中國官員做生意金融機構。香港自治法案早前已獲美國參議院通過，不過眾議院通過卻是些微不同另一版本。兩院現時必須再花時間，將香港自治法案二合為一，才可送交美國總統特朗普簽署生效。美國政客制裁中國心切，但眾議院偏要另立版本，只因美國議會規則繁文縟節。

美國眾議院周三（1日）在沒有議員表態反對下，以不投票方式通過香港自治法案。眾議院版本香港自治法案內容，與參議院上周通過版本非常相似，只是用詞上有少許不同。

但香港自治法案要繼續闖關的話，就需要參眾兩院協商將兩個版本統一，又或者參議院就眾議院版本法案表決，通過再送交特朗普簽署生效。

香港自治法案針對美方認為「損害一國兩制」中方（包括北京和香港）官員和機構，以及與這些官員和機構有交易的銀行。至於制裁形式決定權則在美國總統手上，最嚴重可以包括禁止與美國交易、使用美元結算等。

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至於眾議院為何不直接通過參議院版本法案了事，因為他們不能。

美國憲法第1條，第7款，第1節是為「起源條款」（Origination Clause；又稱「收入條款」Revenue Clause）。條文規定，所有產生收入的法案必須源自眾議院，參議院則有權提出修訂。

這條款源自英國議會規定，涉及政府收入法案必須在下議院（相對美國眾議院）首讀，旨在確保財政權力向代表最多數民眾的議院負責。美國眾議員數目的參議員4倍以上，各州按人口比例分配議席，參議員則是硬性規定每州2名。

香港自治法案涉及制裁銀行，罰款可以為美國政府帶來收入，因此按規定也必須源自眾議院。只是法案最初是由參議員提出，導致法案需在兩院之間來來往往。

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責任編輯：方圓之