【電子支付】環球機構合作　推統一互聯互通收匯款方案

▲ 新冠肺炎疫情下，大眾消費者習慣開始改變，外賣、網購更大行其道，造就電子支付市場持續蓬勃發展。（資料圖片）

近年電子支付市場蓬勃，支付方式亦愈來愈多，Ripple東南亞地區主管Kelvin Lee指出，今年因為新冠肺炎疫情關係，環球各國採取封關措施，大眾消費習慣亦開始改變，外賣、網購方式大流行，亦造就電子支付大行其道。

預計環球今年電子支付市場規模將升15%，根據摩根大通報告，預計明年香港電子錢包市場規模亦升32%。

目前本地常見的電子支付方式，除了市民以往熟悉的八達通外，匯豐推出的PayMe、阿里巴巴推出的Alipay，騰訊的WeChat Pay HK等亦成為大眾首選，但各大平台系統其實並不互通。「要將錢由PayMe帳號傳送至Alipay或WeChat Pay錢包中，其實非常不便。」早前環球各科技、金融以及非牟利公司組成「開放支付聯盟」（Open Payments Coalition），當中包括GoPay、Ripple、Blockchain.com、BitPay、Brave、Flutterwave、Mercy Corps等公司。近日該聯盟就開發出新解決方案PayID，目的是希望令全球用戶收款及匯款更加方便。

▲ 預計環球今年電子支付市場規模將升15%，根據摩根大通報告，預計明年香港電子錢包市場規模亦升32%。（新華社圖片）

預計1億用戶受惠

Kelvin表示，「開放支付聯盟」就集合了全球40間公司，希望建立一個統一且標準的方式，讓收款及匯款更加簡便。「東南亞區域內，參加聯盟的就有Crypto.com, GoPay, Huobi and Standard Chartered Ventures等，相信全球約有1億用戶受惠該新方案。」

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據了解，以往用戶需要將款項匯出去，給朋友或其他公司，過程中都需要自動清算所（Automated Clearing House，ACH）以及匯款路徑號碼（rounting number），而這些匯款號碼非常冗長，難以記得，而新的PayID就將之簡化至好像送出電郵般。Kelvin表示，若各平台系統能互通，用戶使用PayID就可以跨平台收款匯款。

PayID如電郵 簡化匯款路徑

新科技技術在初期始終沒有太多認受性，推行亦相對有難度。「今次全球就有40間公司聯合一起推行，新方案可打破電子支付中的孤島與標準，加速數碼化支付普及程度。」但他亦坦言，要大眾用戶接受新技術需要若干時間，期望未來有更多公司加入聯盟，繼續推行新支付方案。

據了解，「開放支付聯盟」希望創建真正開放式支付網絡，此外，方案亦提供端到端的「數據轉移規則」合規解決方案，以滿足FinCEN要求和FATF建議。

記者：李彥煒