【科技抗疫】科技界專家鼓勵積極投資　尋找潛力項目迎反彈

▲ 以色列初創投資平台OurCrowd行政總裁Jonathan Medved指出，在醫學領域，創新研發速度遠較以前加快，而且研究團體對協作態度變得非常積極，叫人刮目相看。

新冠肺炎疫情下，科技業卻逆市彈起。有科技投資界專家指出，現在正是投資科技項目的最佳時機，不少大企亦看準科技方案對業務的幫助，對投資更趨積極。

科技投資平台OurCrowd早前舉行OurCrowd Pandemic Conference綫上會議，集合科技界與投資者，探討疫情對科技發展的影響。行政總裁Jonathan Medved接受專訪時表示，當下疫情衝擊經濟，但對科技投資者來說，卻是難得一見的良機。「投資者可望以更實惠的金額參與科技項目，與之同時，亦有不少公司成功在疫情之下急速成長，在研發或業務上獲得可觀成果，對於有餘力的投資者來說，這是尋寶的好機會。」

大企冀找出創新科技方案

OurCrowd董事合夥人Denes Ban進一步解釋，來自香港或東南亞的資本，無論來自零售、地產、製造、款待或其他行業，雖然面對很大業務挑戰，但他們都希望能找到與業務相關，並可以幫助生意的創新：「會有小部分人指現時無餘力投資新項目，但大多數都更對投資科技初創變得更為積極。」他指出，這些投資者已不是首次面對經濟風暴，他們能正確地發現走出困局的方法，正是透過創新科技方案，改造、升級業務。

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他引企業策略專家Art Kleiner的意見，指出經濟恢復的軌迹將會呈「Y形」，而非較多人談及的U形與L形，意指有一些範疇可望錄得超高速的反彈甚至增長，同時會有另一些領域的企業面對艱難困境。「會分別出現一些勝利者與失敗者，而科技投資者就需要分辨兩者。」但他補充，每個領域，都不會僅得一個勝利者脫穎而出。

兩人指出，疫情之下，最受惠的科研領域自然是醫學相關，由診症、疫苗到遙距醫療應用，都非常受到業界注目。而另一些是他們界定為「新常態」的範疇，意指可協助不同行業減輕疫情所帶來的影響，維持業務的科技，舉例包括RPA（機械人流程自動化）、遙距工作協作、電子商務、數據協作、數碼保安等。

OurCrowd上月設立1億美元（約7.8億港元）的「疫情創新基金」（Pandemic Innovation Fund），投資與應對疫情相關的科技初創與研發項目。Denes Ban解釋基金理念時指出，過去20年來，每當經濟遇上重大危機時，正是科企崛起的時間，孕育不少今日頂尖企業，同時亦是科技投資界回報最理想的時候。他相信今次亦不例外，而OurCrowd設立這項基金，亦希望尋找能夠回應當下危機的技術，加快創新。

記者: 周俊霖