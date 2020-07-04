【營商突圍】深明泵奶苦況　80後媽媽設母乳皂訂製

▲ 為推廣天然產品及自主生活的概念，aWitch Handmade創辦人蔡南慧曾編寫兩本著作，《我的手工皂「失敗」天書》及《我的DIY護膚品「失敗」天書》來教授護膚品DIY。

母乳營養豐富，近年香港不少媽媽皆支持母乳餵哺，但泵奶過程艱苦，出現乳塞、石頭胸更痛不欲生。

aWitch Handmade創辦人蔡南慧形容，由於每一滴奶均有血有淚，故泵奶時有剩餘，大多媽媽都不捨得丟掉。眼見外國流行以人奶製作各種護膚品，她亦推出訂製母乳皂服務。

【創業兵團】愛兒患濕疹 80後媽媽研天然護膚品

【創業兵團】本地手沖咖啡品牌 市集網店推廣

兩個月製作期 每磚皆珍貴

由收奶至出貨，母乳造產品的製作期約需兩個月。「只要將母乳一直妥善存放冰格，基本上都可製成母乳皂。」她笑稱，遇過最長的存放期，是已擺放5年的母乳，「打開很大羶味，雖然不能喝卻非壞掉，當時大膽接下定單，怎料奶皂度相當理想，最終成功完成。」

▲ 母乳造產品的製作期約需兩個月。（林宇翔攝）

每一磚母乳皂之所以珍貴，全因背後藏着濃濃愛意。她憶述：「曾有媽媽生完孖胎後，其中一個小孩不幸夭折，希望保存人奶以茲紀念；也有保留奶皂，為作女兒他日嫁妝。」

產品配方 隨季節微調

踏入盛夏，每個季節肌膚都有不同變化，護膚品又怎能一招走天下？蔡南慧表示，轉季時亦需微調旗下產品的配方，「例如夏天頭皮的油脂分泌、污垢灰塵較多，洗髮水的清潔力便要加強；冬天則着重保濕，否則頭皮太乾易有皮屑，甚至出現脫髮危機。」

打工仔工作壓力大，失眠易引致皮膚差，她建議用浴鹽浸身幫助入睡，快樂鼠尾草、薰衣草等助眠精油亦可令心情放鬆。

▲ 打工仔工作壓力大，失眠時可用浴鹽浸身幫助入睡。（林宇翔攝）

記者：姚慧儀