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【聯繫滙率】金管局余偉文：低息環境　更容易捍衞聯繫滙率（第二版）

金融經濟 21:33 2020/07/02

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金管局總裁余偉文表示，在環球利率低企的環境下，本港更容易捍衞聯繫滙率。

港區國安法詳細條文出爐，香港再成為中美角力戰場，本港聯繫滙率也成為焦點。金管局總裁余偉文表示，在環球利率低企的環境下，香港其實更容易捍衞聯繫滙率。

外電引述余偉文指出，現時環境與1998年亞洲金融風暴時截然不同，當時泰銖、印尼盾、韓圜等多隻亞洲貨幣大幅調整，港元也承受巨大沽壓。為擊退國際炒家，港元隔夜拆息曾飈升至280厘。

反觀今日環球再進入低息周期，余偉文稱，只要有10%至15%溢價，就能吸引資金回流，因此捍衞港元更容易。

外電：若金管局向人行尋求額外美元屬「政治化標誌」

文章又引述一名接近金管局消息人士指，一旦港元出現大規模走資、甚至加息亦無法阻止時，金管局將會尋求人民銀行以獲取額外美元，而不是向聯儲局求助。若香港果真依靠中國而非美國來維持港元滙率，文章形容是「中央銀行政治化的標誌」，而即使目前利率環境與97年截然不同，但今次的危機更多是取決於市場對香港整個系統的信心，而不僅是金管局的部署。

港元拆息今日個別發展。1個月拆息由約0.442厘升至0.46268厘，結束連續4日跌勢。3個月拆息升穿0.78厘水平，報0.7856厘，而3個月LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）報0.302厘。

（第二版新增內容）

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