【虛擬銀行】平安壹賬通銀行：中小企最快25分鐘開戶

▲ 平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍(左)及貿易通營運總監鍾順群。（林宇翔攝 ）（

平保 （02318） 旗下的平安壹賬通銀行（PAObank）開始試業，將會邀請200間中小企參與，亦是唯一試業期間推出中小企服務的虛擬銀行。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，中小企最快25分鐘完成開戶程序。

馮鈺龍指，只有1個董事的中小企，最快可於25分鐘完成開戶；若有2名董事，則可於約40分鐘內完成。

試業期間，平安壹賬通銀行會邀請來自貿易通 （00536） 約200間中小企客戶參與。馮鈺龍解釋，貿易通在報關服務的市佔率約九成，擁有大量企業及貿易相關數據，在加以分析後有助解決貿易業小微企的痛點，例如該行可得知開戶公司過往的業務表現，亦可了解到整個行業的情況，有助加速客戶開戶及貸款。

分析數據後，平安壹賬通銀行會預先將客戶列入白名單，然後透過貿易通邀請客戶開戶，只有客戶同意後，該行方可獲得客戶資料。馮鈺龍強調，不會只選擇最優質的客戶，否則難以收集足夠資料。

另外，平安壹賬通銀行已參與按保公司推出的「中小企融資擔保計劃」，預計第三季可推出「九成信貸擔保產品」。

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