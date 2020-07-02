科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 金融經濟 13:35 2020/07/02 分享： 港股假後復市今早再展升勢，恒指半日升逾300點再現強勢，新經濟股繼續主導升市。騰訊 （00700） 續為市火車頭，單計騰訊已貢獻恒指近百點升幅，與阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 合稱的ATMX（各取英文名稱首個字母）一湧而上。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 2020/06/30 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 2020/06/30 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 2020/06/29 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 2020/06/26 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 2020/06/25 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 騰訊控股（00700） ETF 香港股票 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 納斯達克綜合指數 恒生指數 中國概念股 第二上市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入