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科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享）

金融經濟 13:35 2020/07/02

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港股假後復市今早再展升勢，恒指半日升逾300點再現強勢，新經濟股繼續主導升市。騰訊 （00700） 續為市火車頭，單計騰訊已貢獻恒指近百點升幅，與阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 合稱的ATMX（各取英文名稱首個字母）一湧而上。

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欄名 : 交易講場

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