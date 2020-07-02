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【創業兵團】愛兒患濕疹　80後媽媽研天然護膚品

商業 13:31 2020/07/02

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aWitch Handmade創辦人蔡南慧提醒，很多人先入為主覺得「有機」便是好，但有機種植的精油批次質素較參差，入貨始終要看質量，「有機」只是其中一個考慮因素。（林宇翔攝）

香港天氣潮濕又焗，長時間佩戴口罩，容易引起皮膚大災難。惟坊間大多護膚品添加了防腐劑、化學添加劑來穩定質量，又未必人人適合用。

曾任中學教師的蔡南慧，懷孕期間患上妊娠高血壓，健康及皮膚均轉差，加上孩子出生後亦有濕疹，她便開始研究天然產品，由個人潔膚及護膚、沐浴以至坐月護理用品皆備，並於2014年成立aWitch Handmade。

「整件事是玩大了。」80後靚媽蔡南慧笑言，從未想過創業，都是時勢使然。「2012年懷孕，當時妊娠反應很大，皮膚嚴重敏感，用清水洗臉也會痛，甚至會腫脹起來；後期又患上妊娠高血壓，試過住院兩個月，胎兒亦有生命危險，結果7個多月大時，需緊急剖腹生產。」她認為，身體差或與工作壓力過大有關，經常請假也對學生不公平，生育後遂辭掉中文教師一職。

出書分享血淚史　設有兩門市

兒子自小患上濕疹，惟當年手工皂未算流行，市面又缺乏產品選擇，迫使她着手研究天然用品。「為找到最好的原材料，『膽粗粗』飛去台灣、菲律賓、馬來西亞參觀廠房，親身試貨和看設備。例如參觀精油廠，檢查煉油過程及材料品質；又到化工原材料廠了解護膚品的添加物，分辨甚麼是乳化蠟或24小時保濕因子，只有學習相關知識，才能確保用料上乘。」

所有手工產品不含防腐劑，建議開封後兩個月內用完。（林宇翔攝）

經廠商取貨，缺點是有「最低消費」，只能批發買入，結果產出貨量亦相當多。「最初會送給朋友試用，後來擺市集賣手工皂、乳霜散貨，至2014年才開了首間樓上店。」

最艱難是從零學起化學原理，「不同精油、溫度控制、皂化反應統統都要識，自己及同事全是白老鼠。」花得最長時間研發的，是2016年推出的王牌坐月老薑系列，共達18個月；目前與金盞花抗敏紓緩系列，並列最暢銷商品。

蔡南慧稱，不少人以為用薑時感到㷫烚烚，才達驅風散熱效果，但此時很可能已出現皮膚過敏。「我們用上本地老薑，配方經特別調配，包括按比例混入已曬乾的薑片，用後只會有溫熱的感覺。」（林宇翔攝）

為推廣天然產品及自主生活的概念，除舉辦工作坊教DIY護膚品外，她亦回歸老本行，用文字記錄心路歷程，編寫過兩本著作《我的手工皂「失敗」天書》及《我的DIY護膚品「失敗」天書》。「很多工具書只教你如何成功，但失敗經驗亦值得分享，再從中悟出成功之道。」

兩本書除分享研發產品的過程外，亦有簡單步驟教DIY護膚品、手工皂等。（受訪者提供圖片）

目前年營業額有7位數字，於銅鑼灣及觀塘設門市，女性客戶佔8成。小店經營，沒有多餘錢投放廣告，靠的是口碑。「另一個賣點是產品多元化，品牌定位是生活用品店，由手工皂、驅蚊乳液、香油、洗碗液等，日常用到的產品皆有。」

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DIY材料包銷量佳　拓網店業務

新冠肺炎疫情期間，大家減少出街，其生意額足足下跌20%。但自4月起出現回升，主要受惠於DIY材料包及兩本書的銷情。她笑稱：「從未想過竟能賣到斷貨，以香薰蠟燭材料包為例，以往一個月平均僅賣兩包，現在一星期便售出10包，不少家長大手入貨當作親子活動。」

在家隔離已改變市民的消費模式，隨着網購潮彈起，她指未來將加大力度推廣網店，以拓展新客路。

記者：姚慧儀

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