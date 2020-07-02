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【英國品牌】T.M.Lewin難敵疫情　關閉英國門店改線上營銷

商業 13:47 2020/07/02

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外媒報道，英國時裝品牌T.M.Lewin將關閉英國所有實體門店，轉為線上營銷。​​​​​​​（法新社圖片）

疫情下零售業首當其衝受影響，全球不少企業都面臨倒閉。英國時裝品牌T.M.Lewin亦難敵疫情，宣布將關閉英國所有實體門店，轉為線上營銷。

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《BBC News》報道，T.M.Lewin的資產已被私募股權公司Torque Brands回購，但就沒有回購旗下的66間門店，換言之，品牌於英國之門店將會全線倒閉。Torque Brands在一份聲明中表示，由於整個零售行業都面臨極大威脅，團隊正評估T.M.Lewin未來商業模式的所有可行性。經考慮後，決定重組品牌及大幅縮減業務規模，轉為線上營銷並裁減約600名員工，以削減成本。

T.M.Lewin創立於1898年，至今已有122年歷史。品牌主要銷售恤衫與西裝等正裝，款式散發濃厚英國紳士風格，且價格相對較平價。另外標榜以百分之百美利奴純羊毛（Merino）為原料，其後更添加女裝系列。百年以來，T.M.Lewin為英國皇家空軍、軍隊、學校和體育界製作恤衫，2012年更成為倫敦奧運會指定的領帶供應商。截至今日，品牌在英國、愛爾蘭及新加坡等地設有門市。

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責任編輯：蘇穎琪

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