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【航空告急】美國航空警告員工過剩　現多出8000名空中服務員

金融經濟 13:26 2020/07/02

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美國航空警告目前公司多出約8000名空中服務員，為抵禦疫情造成的衝擊，或會尋求員工主動離職或提早退休。

美國航空（美：AAL）警告目前公司人手過剩，多出約8000名空中服務員，為抵禦疫情造成的衝擊，或會尋求員工主動離職或提早退休。美航日前稱，長途國際航綫的運力較2019年削減25%至2021年夏季，以應對疲弱的出行需求。

美航表示，10月起國際及跨洲航綫的機組將削減至美國聯邦航空管理局最低限度的要求（Federal Aviation Administration），並額外增加一個空中服務員。

美航早前表示，今年10月美航的員工數量預計將比實際需要多出20至30%，到2021年7月料仍多出10至20%，要避免放無薪假很難。美航亦警告，當政府向給予美國航空業的援助法案「CARES Act」到期，今年10月起會實施無薪假安排，故啟動早期計劃（early-out programs），冀可於未來數周處理多餘人手的問題。

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美股 航空業 美國航空 美國航空（American Airlines，美：AAL）

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