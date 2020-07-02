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朱克伯格無意改變公司政策　相信廣告商會重返Facebook

環球政經 16:41 2020/07/02

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「Stop Hate For Profit」活動持續，至今有不少公司都陸續表態參與，承諾削減在Facebook上的廣告支出，以推動Facebook停止散播仇恨或虛假言論。Facebook 創辦人及行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工表示，即使有超過500間廣告商參與杯葛行動，但公司都不會改變處理具仇恨或誤導言論的模式，無意改變公司現有政策。他又提到，是次杯葛行動更多是一場公關問題，打擊社交媒體平台底線。

相關文章：逾百間企業參與　Adidas、福特加入抵制Facebook

相關文章：【杯葛Facebook】可口可樂加入杯葛Facebook　滾雪球效應勢危廣告收入

據The Information報道，朱克伯格於上周在線上員工會議中表示，公司無意改變政策，而是次杯葛行動只影響公司小部分收入，公司不會因而受到威脅。「我估計，這些廣告商會很快回到平台投放廣告。」（My guess is that all these advertisers will be back on the platform soon enough）　

他也強調杯葛行動是基於「聲譽及合作伙伴問題」（reputational and a partner issue），而不是財務問題。報道也提及，參與抵制行動的公司只佔Facebook約800萬個廣告商的一小部分。

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