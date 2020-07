朱克伯格無意改變公司政策　相信廣告商會重返Facebook

「Stop Hate For Profit」活動持續,至今有不少公司都陸續表態參與,承諾削減在Facebook上的廣告支出,以推動Facebook停止散播仇恨或虛假言論。Facebook 創辦人及行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)向員工表示,即使有超過500間廣告商參與杯葛行動,但公司都不會改變處理具仇恨或誤導言論的模式,無意改變公司現有政策。他又提到,是次杯葛行動更多是一場公關問題,打擊社交媒體平台底線。

據The Information報道,朱克伯格於上周在線上員工會議中表示,公司無意改變政策,而是次杯葛行動只影響公司小部分收入,公司不會因而受到威脅。「我估計,這些廣告商會很快回到平台投放廣告。」(My guess is that all these advertisers will be back on the platform soon enough)

他也強調杯葛行動是基於「聲譽及合作伙伴問題」(reputational and a partner issue),而不是財務問題。報道也提及,參與抵制行動的公司只佔Facebook約800萬個廣告商的一小部分。

