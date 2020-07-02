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【中美角力】對華更強硬？美商務部溫和派高官離職

環球社會熱點 13:45 2020/07/02

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美國商務部負責出口管理的溫和派高官離職，外界憂慮這代表華府内部對中國企業貿易限制的立場或更強硬。

中美角力持續之際，美國商務部再出現人事變動。美國商務部負責出口管理的高官阿舒（Richard Ashooh）離職，這名官員在限制中國企業出口方面的立場較溫和，上月更簽署規定批准美企與華為合作制定5G行業技術標準。外界憂慮阿舒離職，代表華府内部對中國企業貿易限制的立場，可能會更強硬。

【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招

【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？

路透社報道，負責管理出口的美國商務部助理部長阿舒周三（1日）請辭。商務部發言人也證實，阿舒的離職將於7月16日生效，但拒絕就阿舒離職的原因作回應。

路透社引述知情人士指，阿舒過去3年工作中，表現雖不算是鴿派，但對華出口方面的立場仍較其他人溫和，明顯並不屬於鷹派陣營。

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國

【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

美國商務部上月批准修改禁令，容許美企與華為合作制定5G網絡標準，據悉就是由阿舒負責簽署落實。據悉，阿舒在美國商務部放寬美企通用電氣（General Electric，美：GE）向中國出口客機引擎方面，也有發揮作用。

但他同時也有參與加強限制中國企業的措施，例如將海康威視列等數十間企業列入美國商務部的黑名單。

【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕

【中美貿易協議】姆欽：中美恐「玩完」美須獲公平對待

阿舒獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名，並於2017年8月獲美國參議院確認後，一直於美國商務部任職至今。除了商務部長羅斯（Wilbur Ross）以外，阿舒料為特朗普政府當中任職時間最長的商務部官員。

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責任編輯：何穎兒

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