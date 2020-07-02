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【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別

環球政治 17:50 2020/07/02

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【BNO】入籍英國前 BNO與英國公民護照有何分別

英國擴大BNO護照權利，回應港區國安法生效。香港BNO護照持有人今後在英國工作或學習滿「5+1年」，即可申請獲得英國公民身份。英國護照今年改用藍色封面後，BNO與正式英國公民護照封面仍然一樣，然而BNO持證者所享權利，卻要顯著少於正式英國公民護照持有人。BNO與正式英國公民護照有何分別？

  • BNO不自動享有居留和工作權（準備改變）

BNO持有人現時可免簽證入境英國180日（半年），但這只是旅客身份入境，期間須受移民管制，不能工作、定居或申領福利。

若持證人因為留學而需逗留英國超過180日，就需要申請學生簽證。另外，18至30歲持BNO人士在申請英國工作假期簽證時，不受配額限制。

英國政府最新則公佈擴大BNO護照權利，將逗留英國期限由180日，延長至5年，並容許持證人在英國工作和讀書。

  • BNO不自動享有投票權

BNO持有人沒有居英權，因此不自動享有投票權。若要登記投票，須先取得合法的英國居留許可（Residence Permit）。

2016年英國脫歐公投期間，有指香港約300萬BNO持有人及合資格申請BNO人土，均可登記做選民投票，足以左右結果，弄得英國外交部出面否認坊間傳言。

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  • BNO沒有全面領事保護

英國內政部資料顯示，BNO持有人享有英國領事保護，但與英國公民護照持有人不同，領事保護在香港及中國內地不適用（印度、巴基斯坦裔等非中國公民BNO持有人除外）。

BNO持有人使用英國駐香港總領事館服務亦受限，例如不能像其他英國公民般，在館內辦理同性婚姻登記。

  • 免簽國家地區數目不同

BNO作為旅遊證件，與英國公民護照亦有分別，能免簽進入的國家和地區數目較少。例如，BNO持有人入境印尼需要落地簽證，但英國公民護照持有人則享有30日免簽。

  • BNO怎樣變成英國公民護照？

英國政府公佈，香港BNO持證人今後在英國居留5年後，可申請定居身份（settled status），並再於1年後申請入籍成為英國公民，屆時可獲得正式英國公民護照。

新計劃不設配額，適用於香港現時35萬BNO持有人，以及另外約260萬合資格申請BNO人士。新計劃料會在未來數月實施，具體日期未定。

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