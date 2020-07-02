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【零售寒冬】Colormix母企去年蝕2.6億元　虧損按年擴逾兩倍

金融經濟 13:13 2020/07/02

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Colourmix母企威高國際去年虧損2.58億元，較前年擴大2.25倍。（資料圖片）

Colourmix母企威高國際 （01173） 宣布截至今年3月底全年業績，期內虧損2.58億元，較前年的7,935萬元擴大2.25倍。董事會決定不派末期息，而去年則先後派發中期及末期股息。

威高國際最新報0.044元，日內曾創逾52周低。

期內，威高國際營業額按年減少38.5%至10.42億元。集團兩個核心業務，即化妝品及女性時裝收入雙雙下跌，其中化妝品收入挫4成至8.36億元；時裝業務則跌28%至2.06億元。

若以地區劃分，香港及澳門錄得收入10.27億元，而中國地區收入則1,554.7萬元，兩者按年各下跌38%。

集團解釋，年度虧損主要由於香港消費市場氣氛審慎，零售市道持續疲弱，特別是去年7月起的社會事件及今年1月爆發的新冠肺炎疫情，亦因此令化妝品及時裝業務分別錄得1.73億元及5,720萬元的虧損。

截至今年3月底止，集團旗下的化妝品及時裝店舖各78間，分別按年縮減9間及6間分店。威高續指，78間化妝品店當中41間租約將於明年3月底前屆滿，集團相信在商議租約時會有更大主導權爭取較大減租幅度短期續租，或退出若干零售點，有助未來一年減低虧損。

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