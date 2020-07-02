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港區國安法實施　澳洲總理：正考慮為香港居民提供避風港

環球政經 17:33 2020/07/02

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政府周二（30日）於宣布，《港區國安法》於晚上11時已刊憲並由即日生效。《港區國安法》共66條，分為6章，分別為總則、香港特區維護國家安全的職責和機構、罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序、中央駐香港特別行政區維護國家安全機構及附則。

據外媒報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，香港實施國安法後，澳洲正「積極考慮」（actively considering）為香港市民提供「避風港」。

實施國安法後亦惹起外界關注，英國駐聯合國大使布雷思韋特（Julian Braithwaite）表示，27國（包括法國、英國、德國、澳洲、加拿大、日本）呼籲中國及港府重新考慮有關立法。昨日（1日）英國外相藍韜文宣布，BNO持有人可獲5年居留權；如在英國留居5後，將可申請定居身分（settled status），再待滿一年後可成為英國公民。

報道提及，Scott Morrison正考慮提供與英國相似的定居條件。他又表示，在幾周前提出幾項建議，亦已在最後修改中，內閣也會很快審議。「我們亦將會宣布最後決定的安排。」（When we have made a final decision on those arrangements I'll make an announcement）他又提到，或會加強有關方案的支持力度。

此外，美國國會參眾兩院日前提出「香港安全港法案」(Hong Kong Safe Harbor Act)。該法案主要為遭《港區國安法》迫害的人士提供難民身份，作為第二級(Priority 2)的政治庇護。

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