港區國安法實施　澳洲總理：正考慮為香港居民提供避風港

政府周二(30日)於宣布,《港區國安法》於晚上11時已刊憲並由即日生效。《港區國安法》共66條,分為6章,分別為總則、香港特區維護國家安全的職責和機構、罪行和處罰,案件管轄、法律適用和程序、中央駐香港特別行政區維護國家安全機構及附則。

據外媒報道,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)指,香港實施國安法後,澳洲正「積極考慮」(actively considering)為香港市民提供「避風港」。

實施國安法後亦惹起外界關注,英國駐聯合國大使布雷思韋特(Julian Braithwaite)表示,27國(包括法國、英國、德國、澳洲、加拿大、日本)呼籲中國及港府重新考慮有關立法。昨日(1日)英國外相藍韜文宣布,BNO持有人可獲5年居留權;如在英國留居5後,將可申請定居身分(settled status),再待滿一年後可成為英國公民。

報道提及,Scott Morrison正考慮提供與英國相似的定居條件。他又表示,在幾周前提出幾項建議,亦已在最後修改中,內閣也會很快審議。「我們亦將會宣布最後決定的安排。」(When we have made a final decision on those arrangements I'll make an announcement)他又提到,或會加強有關方案的支持力度。

此外,美國國會參眾兩院日前提出「香港安全港法案」(Hong Kong Safe Harbor Act)。該法案主要為遭《港區國安法》迫害的人士提供難民身份,作為第二級(Priority 2)的政治庇護。

