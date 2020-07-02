【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高

美國疫情進一步惡化，周三（1日）新增超過4.8萬人確診新冠肺炎，加州逾8000人染疫，雙雙再創新高。加州大部分地區禁止室內用餐，要求酒吧關閉。美國醫學期刊的一份研究顯示，美國死亡人數嚴重被低估，約3成死者未納入統計。

州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，州內19個縣的餐廳、戲院、博物館和其他室內場館須關閉至少3周。該地區佔加州人口70%。他又呼籲，盡可能不要與陌生人和家人以外的人聚會。

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亞利桑納州、德州等的確診和住院人數也達高峰。美國累計超過268萬人確診，12.8萬人死亡。

紐約州自全國疫情反彈以來，採取嚴厲的防疫措施，避免疫情倒灌。紐約市原訂下周容許食群恢復室內用餐，但最終都要煞停計劃，為全州唯一不開放室內用餐的地區。

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根據《美國醫學會內科醫學期刊》一份研究，耶魯大學研究團隊引用美國國家衛生統計中心 （National Center for Health Statistics）數據，比較美國前幾年同期死亡人，發現疫情爆發首3個月（即3月1日至5月30日）的死亡人數為12.2萬，比死於新冠肺炎的人多28%。

研究團隊解釋，超額死亡人數可能直接或間接與新冠肺炎有關，因病毒幾乎影響所有體內系統，或引發心臟病和中風。

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記者：韓羚