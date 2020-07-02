【港區國安法】BNO最快6年入藉英國 英國生活是否較香港好？

移民成為最近一年香港熱話，在港版國安法正式生效後，英國宣布將修改入境規則，為300萬符合資格申請或已持有BNO的港人提供5年有限居留權，而這批人士之後可申請入籍成為英國公民，即最快6年可入藉。本文簡單列舉了倫敦在衣食住行四方面的物價供讀者參考；值的留意的是，倫敦為英國國內物價較高的地區，其他城市物價會比倫敦來得相宜。

衣

英國設有20%消費稅，惟童裝、大多數食物、圖書及、報紙和雜誌都可獲豁免。以筆者經驗為例，英國老牌百貨公司瑪莎的一件童裝外套價錢較香港便宜約200元。另一個例子是，ZARA新推出的女裝腰扣腰帶設計長褲在英國售59.99鎊（約578港元），在香港則售599元，相差約20元。

食

根據Numbeo數據，在倫敦一家普通餐廳用膳約15鎊（約145港元），而兩人於一間中價位餐廳享用正式晚餐則為約60鎊（約578港元）。至於一個麥當勞巨無霸套餐則索價約5鎊（約48港元）。

另外，英國人不時在家煮飯，英國超市物價相對相宜，如1公斤牛肉價格約8鎊（約87港元），1公斤雞肉則約6鎊（約58港元）。有已移民英國的博客作者表示，17年時如果在超市買現成菜式回家加熱，兩人份量總共約6至8鎊（約58至77港元），而這已是比較貴但省時的做法，

住

英國房地產網站Zoopla數據顯示，截至今年4月，倫敦平均樓價為47.7萬鎊（約460萬元）。租金方面，Numbeo指在倫敦市中心一間1房單位租金約為1765鎊（約1.7萬元），而3房單位則要3188鎊（約3萬元），而市中心之外則分別只要1250鎊（約1.2萬元）及2103鎊（約2萬元）

行

倫敦公共交通以區域為單位，由Zone 1前往Zone 3最便宜的地鐵單程車票一張要4.9鎊（約47港元），但如果使用Oyster Card則可便宜三分一，只需3.3鎊（約32港元）。

倫敦的士設最低收費，即類似香港的士「起錶」的概念，收費為3.2鎊（約31港元）。另外，視乎交通時間，計及最低收費後倫敦的士首英里（約1.6公里）收費介乎6.2鎊至9.6鎊，即約60港元至93港元。

倫敦短程交通收費雖然比香港高昂，但長途交通相對便宜，因為即使交通距離較遠，但只要乘客交通距離仍符合車票的指定區域之內（如Zone 1至Zone 3之間），收費仍然一樣。

註：以上按每英鎊兌9.64港元計算

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