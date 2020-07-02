「沽神」保爾森關閉對沖基金　轉為家族管理

疫情衝擊全球資本市場， 有「沽神」之稱的保爾森（John Paulson）決定關閉對沖基金，轉為以家族企業形式運作，所有外間投資者將獲返還資金。

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曾經因投機2007年美國次按爆破而聞名的保爾森，其對沖基金管理規模一度達到380億美元。不過，該基金近年表現欠佳，導致大批投資者贖回，基金規模在7年內縮水77%。 截至2018年11月，該公司管理的資產不到90億美元。

去年初， 保爾森已 表示他正在考慮將公司轉為家族管理，並透露旗下對沖基金管理的資金當中，有多達八成為個人資金。

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截止今年前三個月，全球對沖基金的破產數量達到2015年來的最高水平。對沖基金研究公司（Hedge Fund Research）周二報告稱，今年首季全球有304隻基金清盤，創下2015年第四季度305隻基金的最高水平，同時較去年最後三個月增加約一半，當時有198隻基金清盤。

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