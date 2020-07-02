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美國經濟暫停重啟　高盛：影響全美4成人口

環球政經 13:31 2020/07/02

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新冠肺炎在美國肆虐，全美逼近280萬人確診，單日新增超過5萬2千宗確診病例，創單日新高紀錄。多個州份恢復防疫限制措施，已暫停或取消重啟經濟活動。高盛估計已影響美國近4成人口，各州亦可能會繼續採取進一步針對性的措施，試圖減緩病毒傳播，並將現有醫療能力維持在可持續的水平。

相關文章：【美國疫情反彈】福西：美國新增確診個案或達每日十萬宗

另據《華盛頓郵報》報道，美國各州在6月開始恢復經濟活動後，病例激增近50%，即約80萬宗。全美50州之中，而有45州的單周新增病例平均數比上周高，美國衛生官員關注7月4日獨立紀念日假期是否又會引發另一波感染。

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報道指，過去一個月，增加最多病例是州、亞利桑那州、德州及加州，數州因此再度針對酒吧及休閒場所實施限制。佛州南部、德州及加州洛杉磯等地的海灘都將於本周末關閉。

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