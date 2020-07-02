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疫情打擊空中交通量　Airbus計劃裁達1.5萬名員工

環球政經 14:32 2020/07/02

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新冠肺炎打擊全球經濟，不少企業也陸續宣布裁員決策。歐洲民航飛機製造公司「空中巴士」（Airbus）於周二（30日）宣布，將削減達1.5萬個職位，其主要在歐洲區域，公司又表示在未來環境下經營會更為艱難。

據外媒報道，Airbus在聲明中表示，預料空中交通量在未來３年都未能回復到新冠肺炎疫情爆發前的水平，甚至到2025年才可回復，因此公司需要採取其他措施。

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公司計劃在2021年夏天之前，在法國分公司裁減5000名員工、德國裁5100名員工、英國裁減1700人、西班牙裁900人，而其他地區則裁1300人。當中，法國及德國佔最大裁員比例。

Airbus又希望在今年秋天數個月內，開始裁減措施。是次裁員預料針對自願離職、提早退休，又不排除會強制性裁員，公司亦正與工考協商。據指，法國運輸部呼籲Airbus應減少裁員規模。

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撰文 : 李書文

歐洲 法國 德國 交通 巴士 運輸 經濟 退休 裁員 疫情

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