港視轉型網購5年首錄盈利 有機成港版美團？

香港電視 （01137） 發盈喜，料上半年錄得純利不少於9,000萬元，是集團於2015年推出電子電貿業務以來，首度錄得盈利。重磅新經濟股美團 （03690） 自從去年次季首錄得盈利後，股價持續攀升，香港電視能否複製美團的走勢？

業績首度虧轉盈的消息刺激香港電視今日股價曾升，曾升逾2成，高見5.6元。

受累成本投放及業務未達規模經濟，令香港電視業績持續錄得虧損，由開始電貿業務，於2015至2019年5年間，集團合共錄得17億元虧損。今次是香港電視轉型後，首次半年錄得盈利，集團解釋，主要由於承去年銷售表現上升趨勢帶來的持續增長動力，以及客戶習慣網購，更多產品轉向網上購買及增加購買頻率。加上規模趨增長，令成本佔總商品交易額（GMV）比重下降，以及新冠肺炎疫情下，提升今年首5個月的銷售表現，都支持香港電視首錄半年盈利。

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美團首錄盈利後 股價起舞

今日香港電視受捧，是反映市場對的新經濟股業務轉盈的振奮。這情況，正正在美團身上體驗，美團上市初期，股價表現平平，直到去年8底公布的季績反映次季業務首度錄得盈利，市場憧憬美團規模突破收支平衡水平，推動美團股價持續攀升。美團股價自此展現強勢，到近期屢創新高，市值突破萬億元，成為四大科網龍頭股ATMX中，今年來股價表現最強的股份。

香港電視股價能否美團的走勢，則要看香港電視能否維持盈利水平。從香港電視每月披露的營運數據，本港年初疫情爆發對集團業務起推動作用，尤其是2月份，當月的日均訂單量及日均總商品交易額（GMV）都按年增逾倍，按月亦增約5成。這主要是期間客戶對口罩等防疫用品的需求激增，以及防疫期間客戶傾向網購日用品。

疫情推動港視訂單飈升

到近月本港疫情減退，香港電視的訂單量及GMV數據稍降，惟仍遠高於疫情前的水平。數據反映疫情改變本港消費者的習慣，當客戶習慣網購後，在疫情減退後，仍繼續傾向網購日用品。

事實上，香港港視行政總裁王維基於3月時曾表示，如集團日均訂單量達到2.5萬張以上，相信可在EBITDA層面達至收支平衡，而今年2至5月都超過這水平，如集團往後營運企穩於這水平之上，今集團前景獲看好。

另方面，於疫情期間本港現口罩荒時，香港電視投資生產口罩，令集團於客戶心目中形象提升，都令業務受惠。

責任編輯：錢家鋒

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