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【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

環球社會熱點 12:35 2020/07/02

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一直拒戴口罩的美國總統特朗普，在接受電視訪問時亦轉軚，表示支持戴口罩，更覺得自己戴口罩後的模樣，似電影中美國西部英雄獨行俠。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情復燃，單日新增確診數字屢創新高，多個州分強制民眾出門戴口罩，連一直拒戴口罩的美國總統特朗普，在接受電視訪問時亦轉軚，表示支持戴口罩，更覺得自己戴口罩後的模樣，似電影中美國西部英雄獨行俠。

特朗普在當地時間周三（1日）接受霍士新聞（Fox Business Network）訪問時表示，

「我絕對支持戴口罩」（'I'm all for masks'）。

又明言若身處人多擠迫的地方，當然會戴口罩。（"If I were in a tight situation with people I would, absolutely."）

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以往鮮見特朗普戴口罩出席活動，他以一直揚言自己有不適合戴口罩的理由，如無法想像自己戴口罩接見外賓，即使參觀口罩廠也沒有遮蓋口鼻，又曾在接受訪問前脫下口罩，因不想媒體看到。

今次接受訪問時竟轉軚表示願戴口罩，甚至有點喜歡自己戴口罩的形象，自比電影角色獨行俠（Lone Ranger），在美國舊西部時代，與美洲原住民夥伴湯頭（Tonto）一同維護正義。

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即使美國疫情確診數字屢創新高，副總統彭斯以及共和黨人都呼籲民眾戴口罩。華府首席傳染病專家福西（Dr Anthony Fauci）警告，美國確診數字可日增十萬，又指目前戴口罩的國民以及社交距離尚不足夠。目前已有約20個州分強制民眾在公眾場合佩戴口罩。

惟總統特朗普仍堅拒強制民眾戴口罩，因他認為在很多地方，人們的社交距離不近。周五（3日），特朗普將在美國總統公園慶祝美國獨立日，屆時也不會強制到場的支持者佩戴口罩。

記者：葉芷樺

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