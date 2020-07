【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

▲ 一直拒戴口罩的美國總統特朗普,在接受電視訪問時亦轉軚,表示支持戴口罩,更覺得自己戴口罩後的模樣,似電影中美國西部英雄獨行俠。

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情復燃,單日新增確診數字屢創新高,多個州分強制民眾出門戴口罩,連一直拒戴口罩的美國總統特朗普,在接受電視訪問時亦轉軚,表示支持戴口罩,更覺得自己戴口罩後的模樣,似電影中美國西部英雄獨行俠。

特朗普在當地時間周三(1日)接受霍士新聞(Fox Business Network)訪問時表示,

「我絕對支持戴口罩」('I'm all for masks')。

又明言若身處人多擠迫的地方,當然會戴口罩。("If I were in a tight situation with people I would, absolutely.")

以往鮮見特朗普戴口罩出席活動,他以一直揚言自己有不適合戴口罩的理由,如無法想像自己戴口罩接見外賓,即使參觀口罩廠也沒有遮蓋口鼻,又曾在接受訪問前脫下口罩,因不想媒體看到。

今次接受訪問時竟轉軚表示願戴口罩,甚至有點喜歡自己戴口罩的形象,自比電影角色獨行俠(Lone Ranger),在美國舊西部時代,與美洲原住民夥伴湯頭(Tonto)一同維護正義。

即使美國疫情確診數字屢創新高,副總統彭斯以及共和黨人都呼籲民眾戴口罩。華府首席傳染病專家福西(Dr Anthony Fauci)警告,美國確診數字可日增十萬,又指目前戴口罩的國民以及社交距離尚不足夠。目前已有約20個州分強制民眾在公眾場合佩戴口罩。

惟總統特朗普仍堅拒強制民眾戴口罩,因他認為在很多地方,人們的社交距離不近。周五(3日),特朗普將在美國總統公園慶祝美國獨立日,屆時也不會強制到場的支持者佩戴口罩。

記者:葉芷樺