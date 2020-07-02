【抵制Facebook】朱克伯格︰不擔心影響利潤 廣告商會回來

▲ 外電報道，Facebook行政總裁朱克伯格曾表示，不擔心制裁運動。

Facebook（美︰FB）被指對其平台上的仇恨言論監管不力，多家大型國際企業相繼加入民權組織發起的抵制活動，暫停在Facebook及公司旗下社交媒體上落廣告。惟外媒引述消息指，Facebook朱克伯格（Mark Zuckerberg）上周在員工會議上曾表示，不擔心抵制活動，又認為事件不會影響公司利潤。

報道指，朱克伯格在會上表示，企業抵制Facebook是出於「聲譽問題」（reputational issue），只會影響到一小部分的收人，相信企業最終會回歸Facebook，亦無意改變方針。

另外，朱克伯格最新已同意與發起抵制活動的組織進行會議，包括美國全國有色人種協進會（NAACP）和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）。

Facebook發言人早前表示，將安排與營運總監Sheryl Sandberg和產品總監Chris Cox與相關民權組織舉行會議。而其後民權組織方面表示，希望朱克伯格亦能夠參加會議。

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