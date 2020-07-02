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【美股期貨】就業數據公布前　道指期貨升逾200點

金融經濟 16:28 2020/07/02

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【美股期貨】就業數據公布前　道指期貨向好

美國將公布6月失業率及非農就業數據。就業數據公布前，美股3大指數期貨向好，道指期貨升逾200點。市場預計美國6月失業率12.5%，前值為13.3%。另外，美國周五（7月3日）為獨立日假期，非農就業數據提早一日公布，市場預計6月非農將錄得305.8萬個新增職位，前值為250.9萬個。

【16：27】Tesla（美︰TSLA）盤前升5.5%，報1181美元。Tesla據稱柏林超級工廠開始建設廠房。另外，Tesla市值超越Toyota，成為市值最高車企。

【16：11】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報25809點，標指期貨升21點，報3124點；納指期貨升53點，報10322點。

【12：00】美股期貨向好，道指期貨升51點，報25626點，標指期貨升4點，報3107點；納指期貨升27點，報10296點。

聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，道指隔晚曾升206點，最終倒跌77點，報25734點；標指及納指升15及95點，報3115及10154點。

道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩
 

美股 指數期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 失業率 非農就業

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