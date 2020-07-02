【新股IPO】羅兵咸永道料全年集資最多2600億   全行最樂觀

▲ 羅兵咸永道料香港新股全年集資總額介乎2300億至2600億元。

會計師事務所羅兵咸永道預料，全年集資額介乎2300億至2600億港元，高於其他三間會計師行預測，全新新股上市數目為180間。該行又預計，今年下半年再有4至5間中概股第二上市。

羅兵咸永道報告指出，今年上半年香港新股市場集資額按年增加22%至872億元，為全球第三位，首兩位分別是上交所及納斯達克。上半年僅有64隻新股上市，較去年同期下跌21%。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦指，早前受到疫情影響，公司上市程序於有所停滯。不過他表示，自5月開始不少中介公司、上市團隊陸續恢復籌備上市的工作，6月新上市的遞表申請亦有所增加。

黃煒邦預料，下半年約有4至6隻中概股來港作第二上市。此外，羅兵咸永道又料，生物科技公司於下半年繼續活躍，今年全年將超過10間生物科技公司在香港上市。

該行相信，香港可躋身新股集資全球三甲位置，但預期沒望蟬聯全球集資王寶座。

綜合四大會計師行全年上市集資額預測，羅兵咸永道預計香港全年集資最多2600億，德勤、畢馬威料集資最多2500億，安永則預計全年集資2200億元。

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