【又多一間】Pizza Hut美國最大特許加盟商申請破產

美國Pizza Hut最大特許加盟商NPC International已申請破產保護，Pizza Hut母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）可能損失高達5420萬美元的特許經營權費用收入。

相關文章：GNC申請破產後爆升逾7成 又關「Robinhood」事？

NPC在1962年開設第一間Pizza Hut餐廳，目前在美國經營超過1,225間分店，以及超過385間溫蒂漢堡(Wendy’s）。與大多數餐飲業相比，Pizza Hut是少數在今年4月、5月同店銷售出現增長的公司之一，但盈利連續多年下滑，NPC一直負擔約10億元債務。

相關文章：【涉假賬醜聞】Wirecard 宣布申請破產 股價暴跌8成

新冠肺炎下屢有餐飲企業申請破產，包括還有家庭餐廳Chuck E.Cheese、Peter Piper Pizza的母公司CEC Entertainment，以及連鎖烘焙店Le Pain quotidien。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！