【新股IPO】再鼎擬赴港第二上市　為生物科技中概股打響頭炮

近期新股市場熱爆，中概股回歸是其中一大話題。消息指，現於美國納斯特上市的再鼎醫藥計劃回港第二上市，並已委任摩根大通及花旗出任安排行，料最快今年第四季掛牌。若以發行5%股份的規模計算，集資額約3億美元（23.4億港元）。

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再鼎於2014年成立，是一家創新型生物製藥公司。公司於2017年9月於納斯斯達克上市，集資約2.6億美元（約20.3億港元）。截至去年底止全年，再鼎醫藥的收入約1298萬美元（約1億港元），按年大幅增加99倍。公司去年收入主要來自藥物及電場治療系統的銷售，分別是適用於針對含鉑化療已見效的復發性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌的「則樂」，以及用於治療膠質母細胞瘤（GBM）的腫瘤電場治療系統「愛普盾」。雖然再鼎醫藥去年收入明顯提高，但仍然未能扭虧為盈，蝕近2億美元（約15.6億港元）。

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