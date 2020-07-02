▲ 【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人

港區國安法實施，英國擴展BNO護照權利，鋪路300萬合資格香港人申請入籍英國。BNO持有人今後要成為英國公民，需在英國工作或留學6年。然而，在英國尋找工作也許不容易。新冠肺炎疫情衝擊下，英國企業在過去2日就大幅裁員1.2萬人。

英國廣播公司（BBC）報道，多家英國企業在48小時內，合共宣佈削減逾1.2萬個職位，受影響企業來自零售、飲食、製衣、金融、航空等多個行業。裁員企業包括：

連鎖麵包店Upper Crust母企SSP Group裁減最多5,000人

英國最大廉航EasyJet解僱逾2,000機組人員

飛機製造商空中巴士（Airbus）削減1,700英國職位

時裝店Topshop母企Arcadia Group裁員1,180人

管理咨詢公司Accenture削900職位

百貨公司Harrods最多裁700人

男裝品牌TM Lewin裁600人

金融機構Virgin Money、Clydesdale Bank、Yorkshire Bank裁300人

與此同時，百貨公司John Lewis計劃永久關閉部分門店，未知裁減多少職位。另外多家零售商、食品商及酒店都宣佈打算削減人手。

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報道指出，英國3月下旬實施封城以來，企業生意大受打擊，即使近期限制有所放鬆，消費者需求仍維持疲弱。英國政府補貼企業令他們留住員工的計劃，則會在8月開始逐步失效，故英國企業現時紛紛裁員削減成本。

新冠肺炎疫情嚴重影響英國經濟，英國官方上月公佈，4月國內生產總值（GDP）按月下挫20.4%，收縮幅度更遜市場預期，為有紀錄以來最大按月跌幅。

港區國安法生效之際，英國指控中方「違反中英聯合聲明」，宣佈將BNO護照持有人逗留英國期限，由6個月延長至5年，並容許在英國工作或學習滿5年後申請定居，再1年後可申請英國公民身份。

香港目前約有35萬人持有BNO護照，另外約260萬人合資格申請BNO。

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責任編輯：方圓之