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【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？

環球社會熱點 12:13 2020/07/02

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英國確認為300萬符合資格申請或已持有英國國民海外護照（BNO）的港人，提供5年有限居留權，他們更可申請入籍英國。

港區國安法正式生效，引起國際社會強烈反應。英國政府更宣布移民新路線，確認為300萬符合資格申請或已持有英國國民海外護照（BNO）的港人，提供5年有限居留權，他們更可申請入籍成為英國公民。但港人如持有BNO而又有意移民英國，獲得有限居留權代表了甚麼？港人赴英居住5年後，是否就能成為英國公民？

【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」

蓬佩奧指《港區國安法》有條文冒犯所有國家

持有BNO的港人可怎樣申請入籍英國？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，容許BNO持有人目前免簽證逗留英國6個月的權利，進一步增至5年，在居留5年後可申請定居身份（settled status），更可於一年後申請入籍成為公民（citizen），代表最快6年就能申請入籍。

安排如下：

1. 居住英國5年

2. 申請定居身份

3. 擁有定居身份滿12個月

4. 申請入籍成為英國公民

【港區國安法】美議員提法案 助港人申請難民身份

【BNO】英調查：6成保守黨員撐接收港人 5成同意予公民權

英國政府給予持BNO港人甚麼權利？

英國政府賦予持有BNO港人有限度居留權，他們在逗留英國的5年期間，可以在當地工作及讀書，也是為他們提供申請入籍英國的正式途徑。

甚麼人有資格申請？

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，所有具有BNO身份的人士及其長居香港的家屬都有資格申請，更表示英國內政部會建立簡單的申請程序，並確保不會就此設電子配額。

根據英國政府的數字，目前香港約有35萬人持有BNO，另外亦有約260萬人符合申請資格。如英國政府落實移民新路綫，接近300萬港人都有權申請。

【BNO】約翰遜自稱親華「與關注港區國安法無衝突」

何時可開始申請？

英國政府表示，相關措施將在未來數月內實施，當局會適時公布確切日期和更多細節。

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責任編輯：何穎兒

地緣政治 一國兩制 移民 外交 簽證 約翰遜 居留權 港區國安法 香港 英國

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