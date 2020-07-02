  • 32°C
香港時間 : 2020702日 (四) 13:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

賈躍亭：個人破產重組程序完成　債權人信托預留不超過10%補償樂視股民（第二版）

金融經濟 12:39 2020/07/02

分享：

賈躍亭：個人破產重組程序完成，債權人信托預留不超過10%補償樂視股民。

樂視網創辦人賈躍亭今日（2日）在微博表示，6月26日經過近一年努力，他在美國申請的個人破產重組程序終於完成，重組方案正式生效，同時債權人信托也正式設立並開始運營。

賈躍亭指出，對全體債權人來說，大家將以樂視汽車Faraday Future （又稱FF）股東的身份共享FF未來成功的成果；對樂視網股民而言，也可以在滿足一定條件後從債權人信託相互獲取既定份額的補償。

樂視網股價今日跌一成停牌，報0.26元人幣，成交額1.09億元人幣。連同今日，樂視網股價在19個交易日下跌了83%。

債權人信托預留不超過10%補償樂視股民

在公開信中，賈躍亭指出作為樂視網創始人，對樂視網的現狀難辭其責，所以在得到他個人債權人委員會的批准後，他已經在債權人信托中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後即可以實施，也會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜。

隨著FF合夥人制的實施和他個人破產重組方案的生效，賈躍亭稱將剩餘股權注入第三方管理的債權人信托，他已不再擁有FF股權。在公開信中，賈躍亭表示自己的債權人高度認同合夥人制，這也是他個人破產重組成功的核心原因之一。一年前，他主導了FF的頂層治理架構變革，推出了合夥人制，並拿出了絕大部分個人股權分給了合夥人團隊和員工期權池，團隊持股比例高達50%以上，而且這是在累計投入FF近20億美金之後的比例，這在全球同類企業中是絕無僅有的。

相關文章：【賈躍亭】樂視網終止上市 巔峰市值曾超千億元

相關文章：【小米股價】小米升逾4%　今推小米電視大師系列

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

股票 美國 樂視退（深：300104）

上一篇文章

【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄809億元孖展

下一篇文章

【抵制Facebook】朱克伯格︰不擔心影響利潤 廣告商會回來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄809億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄809億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》