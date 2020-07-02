▲ 賈躍亭：個人破產重組程序完成，債權人信托預留不超過10%補償樂視股民。

樂視網創辦人賈躍亭今日（2日）在微博表示，6月26日經過近一年努力，他在美國申請的個人破產重組程序終於完成，重組方案正式生效，同時債權人信托也正式設立並開始運營。

賈躍亭指出，對全體債權人來說，大家將以樂視汽車Faraday Future （又稱FF）股東的身份共享FF未來成功的成果；對樂視網股民而言，也可以在滿足一定條件後從債權人信託相互獲取既定份額的補償。

債權人信托預留不超過10%補償樂視股民

在公開信中，賈躍亭指出作為樂視網創始人，對樂視網的現狀難辭其責，所以在得到他個人債權人委員會的批准後，他已經在債權人信托中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後即可以實施，也會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜。

隨著FF合夥人制的實施和他個人破產重組方案的生效，賈躍亭稱將剩餘股權注入第三方管理的債權人信托，他已不再擁有FF股權。在公開信中，賈躍亭表示自己的債權人高度認同合夥人制，這也是他個人破產重組成功的核心原因之一。一年前，他主導了FF的頂層治理架構變革，推出了合夥人制，並拿出了絕大部分個人股權分給了合夥人團隊和員工期權池，團隊持股比例高達50%以上，而且這是在累計投入FF近20億美金之後的比例，這在全球同類企業中是絕無僅有的。

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