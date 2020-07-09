  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 12:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】一文看清澳洲日本英國台灣　爭香港人才部署

金融經濟 12:14 2020/07/09

分享：

港區國安法後，英國台灣日本澳洲都發聲有意便利港人到當地發展。

港區國安法詳細條文出爐，多個發達經濟體不單表達憂慮，也有意爭奪香港人才。繼英國擬向持有BNO護照人士，提供最快6年入籍的選項，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）月初揚言研究為港人設「避難所」，7月9日正式宣布有關措施，而日本、台灣最新都表態爭取香港人才。

澳洲－港人可有5年學生簽證或臨時工作簽證

近月中國和澳洲關係惡化，莫里森常與內地官方針鋒相對，7月9日公布，目前持澳洲學生簽證或臨時工作簽證的香港公民或居民，其簽證可延長到五年，並會為港人提供永久居留的途徑。

相關文章：【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑

英國－BNO持有人最快6年入籍

英國外相藍韜文（Dominic Raab）7月1日表示，英國會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，未來可獲5年有限居留許可，期間可以在英國居住與工作，5年後可以申請定居身份，額外12個月後可申請成為英國公民，即最快6月入籍。

日本-自民黨年內提交報告　力爭金融人才

日本執政黨自民黨議員片山皋月上月底指，該黨希望在秋季時提交第一份報告，建議吸引香港金融人才赴日發展，並於年底前提交完整報告。

日本內閣官房長官菅義偉周四（2日）稱，日本香港經貿關係取決於「一國兩制」，對香港事件有「很大關注（great interest）」。

台灣－設台港服務交流辦公室

台灣就於7月1日開設「台港服務交流辦公室」，提供港人便捷服務與必要照顧，包括赴台就學、就業、投資創業、移民定居等諮詢及協助。

美國 - 兩黨參議員提出《香港避風港法案》

美國國會最新通過《香港自治法案》，制裁港區國安法相關官員的金融往來，最新共和黨參議員魯比奧6月底聯同數名黨友、民主黨參議員，提出《香港避風港法案》，向參與和平示威或政治活動卻受迫害的香港公民，提供第二級難民身份

相關文章：

【港區國安法】張曉明：香港不止一次出現移民潮　 時間可消除恐懼

【港區國安法】BNO最快6年入藉英國 英國生活是否較香港好？

【BNO】移民、遊英前先兌英鎊　幾錢兌最抵？

【港區國安法】日本自民黨倡吸納港金融人才「人們會想住在正常的地方」

【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）

【港區國安法】台港服務交流辦公室正式營運  一文看懂服務內容

經濟 莫里森 港區國安法 台灣 澳洲 香港 英國 日本

上一篇文章

【限聚令收緊】食肆傳重新限每枱最多8人　本地餐飲股下挫

下一篇文章

【ATMX股價】ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升逾8%市值再超騰訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）