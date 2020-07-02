【港區國安法】一文看清日本英國台灣澳洲 爭香港人才部署

▲ 港區國安法後，英國台灣日本澳洲都發聲有意便利港人到當地發展。

港區國安法詳細條文出爐，多個發達經濟體不單表達憂慮，也有意爭奪香港人才。繼英國擬向持有BNO護照最快6年入籍的選項，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四（7月2日）指，研究向港人提供避難所，提升對港人的協助，若有最終決定就會向外公布，而日本、台灣最新都表態爭取香港人才。

澳洲－總理稱快向內閣提交方案

近月中國和澳洲關係惡化，莫里森常與內地官方針鋒相對，他最新出席記者會時稱：

我們正積極考慮，而且數周前已經著手研究多個方案，完成最後修訂後會交由內閣考慮。

英國－BNO持有人最快6年入籍

英國外相藍韜文（Dominic Raab）7月1日表示，英國會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，然後獲准5年的有限居留許可，期間可以在英國居住與工作，其後可以申請定居身份，額外12個月後可申請成為英國公民。

日本-自民黨年內提交報告 力爭金融人才

日本執政黨自民黨議員片山皋月也指，該黨希望在秋季時提交第一份報告，吸引香港金融人才，並於年底前提交完整報告。

日本政府發言人周四（2日）稱，日本香港經貿關係取決於「一國兩制」，對香港事件有「很大興建（great interest）」。

台灣－設台港服務交流辦公室

台灣就於7月1日開設台港服務交流辦公室，提供港人便捷服務與必要照顧，包括赴台就學、就業、投資創業、移民定居等諮詢及協助。

美國 - 兩黨參議員提出《香港避風港法案》

美國國會最新通過《香港自治法案》，制裁港區國安法相關官員的金融往來，最新共和黨參議員魯比奧6月底聯同數名黨友、民主黨參議員，提出《香港避風港法案》，向參與和平示威或政治活動卻受迫害的香港公民，提供第二級難民身份

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