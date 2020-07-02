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【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在香港設立總部

金融經濟 11:00 2020/07/02

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美國商務部長羅斯表示，中國已實施《港區國安法》，相信在香港設立亞洲總部的企業將會重新思考，香港是否仍與以往一樣是設立總部的理想地點。

美國商務部長羅斯接受《霍士新聞》訪問時表示，中國已實施《港區國安法》，相信在香港設立亞洲總部的企業將會重新思考，在新法例，以至中國與香港之間的新關係下，香港是否仍與以往一樣是設立總部的理想地點。羅斯又指出，美國明顯認為港區國安法嚴重違反人權，亦違反了英國把香港移交中國的聲明內容。

對於美國較早前宣布終止對香港的特殊待遇，羅斯指出，中國已令香港不再是一個特別的避風港，香港相對中國已不特別，美國不應再視香港為特別，要從貿易關係上取消對香港的特別地位。

另一邊廂，美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。外電報道，最快美國時間周四參議院就會進行議決，預料不會遇大阻礙。

相關文章：【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）

【港區國安法】一文看清三大國際評級機構　過去如何評論港區國安法

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