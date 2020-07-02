【中印衝突】印度總理刪逾百條微博帖文　微博：已按要求關閉帳號

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（1日）帶頭刪除官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論，目前帳號亦顯示關閉狀態，正式告別約24.4萬粉絲。

中印關係持續惡化。上月29日印度以國家安全為由，禁用包括字節跳動旗下的抖音海外版（TikTok）、微信、百度地圖、百度翻譯等59款中國應用程式。印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（1日）亦帶頭刪除官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論，目前帳號亦顯示關閉狀態，正式告別約24.4萬粉絲。

綜合印度傳媒報道，莫迪周一便決定關閉微博帳號，但要全面刪除微博VIP帳號，過程相當複雜。因發文必須由平台管理人員刪除，帳號用家不能自己處理，最終有113條發文成功被「手動刪除」。現時搜尋莫迪微博賬號主頁時，僅出現「目前還沒有內容」字眼。

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新浪微博官方昨晚11時證實，接到印度駐陸大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」，而微博已根據印方要求，並且依據相關規則，關閉了印度共和國總理的微博帳號「@莫迪總理」。

中印上月15日在邊境爆發軍事衝突，地點位於加勒萬河（Galwan River）河谷地區，事件導致印度軍方20名士兵喪命、76人受傷，據傳中國軍方至少40人死傷。

責任編輯：姚慧儀