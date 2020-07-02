【內房股價】內房6月銷售勝預期、融創漲逾一成　富瑞看好5內房跑出（第二版）

▲ 內房股全綫揚升，主要受上半年銷售表現好過預期所帶動。

內地房地產行業復甦動力佳，6月銷售數據好過預期。 克而瑞研究中心的數據顯示，6月份首100強內房企業銷售金額達14517.2億元人民幣，按月增長33%，按年計亦錄得增長13.8%。

受消息刺激，內房股全綫揚升，花樣年控股 （01777） 升19%；融創中國 （01918） 升12.6%，報36.55元；旭輝控股 （00884） 升12.3%；中國奧園 （03883） 升9.5%；綠城中國 （03900） 升9.3%；佳兆業 （01638） 升9.2%；萬科 （02202） 升5.5%。

藍籌內房股方面，華潤置地 （01109） 升6.6%，碧桂園 （02007） 升5%，中國海外 （00688） 升5.3%。

富瑞：看好5內房第三季銷售增逾3成

富瑞預期，主要發展商的銷售動力可望於下半年持續，平均增長達25%，主要受惠於業內有不少項目儲備，而且同期基數較低。在第三季銷情，富瑞看好中國奧園、合景泰富 （01813） 、旭輝控股、寶龍地產 （01238） 和中駿 （01966） ，按年增長可達3成至5成，並指相關股份資產淨值折讓幅度達45%至64%。

該行續指，繼合景泰富、世茂房地產宣布分拆物管業務，融創中國也有機會於7、8月提交申請，為公司股價短期催升因素。

富瑞行業首選為中國奧園、合景泰富、旭輝、融創和中國海外。

信証：行業估值具修復空間

中信証券最新研究報告指，預計2020年全年商品房銷售額按年增長0.5%，開發投資，新開工，竣工面積分別按年增長6.8%、2%及4.8%，行業基本面高度平穩。該行研究部覆蓋的重點公司當前股息率多達4%以上， 2020年市盈率為6倍，估值具備明顯修復空間。

報告更指出，龍頭公司全年銷售額有望增長7%左右，第四季度銷售較第三季度則更有提升。充足的可銷售資源，企業較為高漲的推貨意願，穩定而充裕的購房資金信貸來源，穩定度極高預期明朗的房住不炒政策，都是銷售維持良好態勢的主要原因。

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