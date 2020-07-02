【內房爆升】上半年行業表現勝預期 融創飆11% 旭輝漲逾一成

▲ 內房股全綫揚升，主要受上半年銷售表現好過預期所帶動。

內地房地產行業復甦勢頭良好，上半年銷售數據好過預期。 克而瑞研究中心的數據顯示，6月份首100強內房企業銷售金額達14517.2億元人民幣，按月增長33%，按年計亦錄得增長13.8%。

受消息刺激，內房股全綫揚升，花樣年控股 （01777） 升20%，報1.74元；融創中國 （01918） 升11.6%，報36.65元；錄城中國 （03900） 升11.5%，報8.63元；旭輝控股 （00884） 升10.26%；佳兆業 （01638） 升9.2%；萬科 （02202） 升6.5%；企業升碧桂園 （2007） 升4.7%。

中信証券最新研究報告指，預計2020年全年商品房銷售額按年增長0.5%，開發投資，新開工，竣工面積分別按年增長6.8%、2%及4.8%，行業基本面高度平穩。該行研究部覆蓋的重點公司當前股息率多達4%以上， 2020年市盈率為6倍，估值具備明顯修復空間。

報告更指出，龍頭公司全年銷售額有望增長7%左右，第四季度銷售較第三季度則更有提升。充足的可銷售資源，企業較為高漲的推貨意願，穩定而充裕的購房資金信貸來源，穩定度極高預期明朗的房住不炒政策，都是銷售維持良好態勢的主要原因。

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