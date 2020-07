港區國安法實施,美國大選下中美關係議題再添一筆。美國民主黨總統候選人拜登揚言,自己當選後會對制裁中國,「以保障美國人自由」。拜登又批評對手,美國現任總統特朗普「向中國投降」,為中國走自己道路壯膽。

▲ 【港區國安法】拜登:當選制裁中國「不像特朗普投降」

港區國安法打擊包括外國人在香港特區從事危害中國國家安全活動,拜登周三(1日)發聲明,稱自己當選後,會「禁止美國企業支持中國監控活動」,假如中方嘗試「阻止美國公民、企業和機構行使美國憲法第一修正案權利」,自己會迅速中國實施經濟制裁。

美國國會去年來以中國香港、新疆、西藏等地議題大造文章,訂立多項法案鋪路制裁,惟特朗普一直未肯大力出手。拜登批評,特朗普「再三向中國投降」:

「特朗普一次又一次就我們的價值投降,向中國保證他們在白宮有個思想相似的夥伴。」

(Time and again, President Trump has surrendered our values and reassured China's autocrats they have a like-minded partner in the White House.)

特朗普支持度近日因為美國疫情和示威下滑,大幅落後拜登,特朗普亦嘗試擺出對中國強硬姿態。美國傳媒報道,特朗普準備運用去年通過之「維吾爾人權政策法」制裁中國官員。

【港區國安法】美學者稱「天衣無縫」 設駐港執法機構是焦點

【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊

【港區國安法】美國制裁禁運甚麼 PS2原來也軍民兩用

【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨

【港區國安法】美國國安法涉竊聽濫權 多國條文惹爭議

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之