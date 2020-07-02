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股市與大流行脱軌？

金融經濟 10:15 2020/07/02

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從農曆新年至今，圍繞着大眾的新聞的第一位相信是新冠肺炎的消息。從口罩荒、封關、限聚令等連串新聞均由新冠肺炎引致，而且還發生漣漪效應。在疫情擴散全球初期，各國的感染人數和死亡率都成為了市場的聚焦點，全球的感染人數急劇上升令到股市作出歷史罕見的大調整。事過數月，美國逐漸重啟經濟並出現第二波疫情，但股市似乎對感染數字回升反應不大，這是否的表示市場已經對疫情數字不再重視？兩者已經脱軌？以我們看來，非也。

如《道氏理論》（The Dow Theory）提及，股票指數是經濟先行指標，是具有預測性和前瞻性的。大流行最初在全球擴散時，多國股市已開始為預測未來而作出先行調整。如在2月15日至3月16日期間，標普500指數下跌了29.4%，當時美國感染個案突破了1,000宗。現時股票市場對感染數字麻木，在我們看來是因為市場早已對第二波（或是更多波）的疫情有所預期。所以，除非全球再次大規模爆發疫情，否則市場著眼點是感染數字導致延長或再次封鎖對經濟造成的風險及企業盈利的影響。在美國，從相關官員的口吻中可得知再次實行全面封鎖的意願不大，始終此措施對美國經濟打擊甚深，維持經濟運作亦是重要的，市場可對此放下些擔憂。

是次的疫情對資產市場造成了歷史罕見的波動，在維持經濟和金融市場的運作中，央行和政府都擔當了不可或缺的角色。即使美國最近的感染數字回升，市場仍預期聯儲局和美國政府會繼續推出相關財政政策來支持經濟。我們從此推斷，市場再次出現如二至三月份般的大幅調整機會不大，資金在短期波動後因有政策的支持，最後還是會回流資產市場。因此，在未來數月，我們認為投資者仍可維持投資，投資於在大流行後受惠的行業及企業。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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