【內房故事】網上賣樓真係掂？　恒大上半年銷售3488億創新高

在面對新冠疫情下，內地樓市成交首季大幅回落，但到第二季已見復甦，並追回失地。當中中國恒大（03333）上半年合同銷售更創歷史紀錄，達3,488億元（人民幣，下同），股價今早急升逾5%。

恒大公布，6月份的合約銷售金額約為760.5億元，同比增長約51.3%；銷售回款為756.9億元，同比增長約60%。其中，6月份新開盤項目28個，實現合約銷售金額約239.7億元。

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今年上半年，業累計合約銷售金額達3,488.4億元，同比增長約23.8%；累計合約銷售面積約3,863.2萬平方米，同比增長約47.5%；累計銷售回款約3,120億元，同比增長約66.5%。恒大上半年合約銷售 金額及累計銷售回款數據均刷新了歷史同期最高紀錄。

恒大指出，在面對疫情影響、行業銷售普遍下滑的背景下，集團通過打造高品質、高性價比產品滿足市場需求，尤其是2月以來開創性實施網上銷售，推動銷售額強勁增長，展現出強大的執行力和抗風險能力。集團對完成2020年全年各項經營目標充滿信心。

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恒大股價今早顯著上升，截至10時最新報21元，升5%，成交額1.3億港元。

