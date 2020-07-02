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【中美5G角力】美國商務部溫和派高層請辭　上月讓華為與美企合作5G標準

金融經濟 10:01 2020/07/02

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美國商務部出口管理助理部長Richard Ashooh請辭，被視為對華政策相對溫和。

美國商務部發言人證實，商務部出口管理助理部長Richard Ashooh周三請辭，外電形容Ashooh雖然算不上鴿派，但已是美國商務部高層中對中國貿易禁令，立場相對溫和，包括上月簽署規定，允許美國企業與華為合作制定5G網絡制式標準。

美國商務部稱，上任3年的Ashooh將會在7月16日離開當局，但未有交代原因。路透社指，Ashooh是商務部部長羅斯（Wilbur Ross）以外，現屆在商務部任職最長的國會任命官員。

雖然外界評價Ashooh相對溫和，但也曾簽署多項針對中國企業的限制令，如將閉路電視商海康威視列入黑名單。

美國聯邦通訊委員會（FCC）本周正式裁定，中國電訊設備商華為、中興具「國家安全威脅」，禁止美國公司利用83億美元的政府「通用服務基金（Universal Service Fund）」，購買來自華為、中興的設備或支付維護費用。

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