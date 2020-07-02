【港股追蹤】澳門賭收低處未算低　6月按年跌97%創疫情新低

原本預期澳門5月開始放鬆關口，6月開始有賭客賭兩手，不過由於中港疫情都有波折，澳門濠賭股仍未能「開張大吉」。

澳門政府今日公布，博彩收入連跌9個月，6月收入為7.2億元（澳門元，下同），按年跌97%，按月跌59%，為疫情爆發後最慘，亦低於市場預期。

回看今年上半年，澳門1月博彩收入221.3億元，其後疫情大爆發，餘下5個月收入夾埋都差不多只係1月既一半，上半年就只有337.2億元，睇到疫情對當地博彩收入有幾大影響。

而家傳7月開始開放商務客，其後才開放俾賭客入嚟，如果中間再有咩波折，濠賭股都真係得個捱字，難怪今日銀娛 （00027） 同金沙中國 （01928） 都跑輸大市啦﹗

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