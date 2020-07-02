▲ 【港股市況】恒指黑期升約70點 道指期貨跌25點（不斷更新）

聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，道指曾升206點，最終倒跌77點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開52點，恒指料開報24375點。

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【09：16】人民幣中間價報7.0566，上調144點子。

【09：14】即月期指開報24460點，升213點或0.9%，高水32點。

【09：02】人行今日未展開逆回購操作，淨回籠700億元人民幣。

【08：53】日經225指數跌18點或近0.1%，報22102點；南韓KOSPI指數升0.6%，報2120點。

【08：43】恒指黑期升約70點，報24387點；道指期貨跌25點，報25550點。

【08：35】新冠肺炎疫情全球大流行，導致旅遊限制加上遊客出現戒心，根據聯合國貿易和發展會議的報告，今年全球旅遊業將損失至少1.2萬億美元，相當於全球經濟的1.5%。

【新冠肺炎】全球旅遊業面臨至少1.2萬億美元損失

【疫情焦點】全球累計逾1083萬確診 美國累計確診逾277萬

【08：10】美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。

【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》

【07：45】新加坡清潔服務供應商Hygieia Group （01650） 公布招股結果，每股0.25元下限定價，公開發售部超額認購18.92倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】Hygieia 0.25元下限定價 超購近19倍1手中籤率20%（附分配結果）

【07：30】道指曾升206點，最終倒跌77點，報25734點；標指及納指升15及95點，報3115及10154點。港股ADR收報24375點，跌52點或0.2%；恒指夜期收報24145點，跌102點，低水282點，成交18,131張。

道指倒跌77點港股ADR跌52點 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩

