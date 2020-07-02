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【恒指夜期】道指升幅大收窄　恒指夜期倒跌25000點關攻防（不斷更新）

金融經濟 23:16 2020/07/02

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【港股市況】恒指黑期升約70點　道指期貨跌25點（不斷更新）

港股下半年首個交易日大成交報升，恒指突破25000關，反映環球資金或部署本港，若趨勢持續，後市走勢將進一步見動力，並可能上望26000關。美國晚上公布的6月新增非農職位為歷來最多，反映失業情況或見緩和，帶動美股開市報捷，若投資氣氛持續正面，港股有望更上一層樓。

【23：14】道指大收窄，目前升幅只有約百餘點，連帶恒指夜期亦倒跌，報25019點，挫118點，低水105點。

【22：06】道指升幅超過400點，恒指夜期報25175點，升38點，高水51點。

【配股潮】維亞生物折讓最多9.8%　配股籌逾10億元

瑞信調高今年油價預測　力薦中石油看3.6元

【21：30】失業問題現驚喜，道指開市升近400點，恒指夜期則微彈26點，報25163點，高水39點。

【20：43】道指期貨升420點或1.6%，納指期貨及標指期貨升1%。夜期跌3點。

中國傳加快中信證券中信建投合併 擬由中信集團收購股份

資金熱炒A股　華夏滬深三百交投勁過盈富

【新股IPO】傳思摩爾上限定價12.4元

====

【港區國安法】花旗：金融市場已消化股市難大跌　短線關注立法會候選人的提名

【本港樓市】高盛：社會動盪憂慮加劇　樓價料再跌5%至15%

【17：18】恒指夜期開報25111點，最新報25113點，跌24點，低水11點。

【16：20】中芯 （00981） 升17%，以高位31.6元收市。

聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，道指曾升206點，最終倒跌77點。港股下半年開局，恒生指數高開136點，恒指開報24563點，恒生指數半日升361點，午後升幅再擴大，重上25000點，恒生指數收報25124點，升697點。

【16：18】滙豐 （00005） 升3%，收報37.3元；中移動 （00941） 升4.2%，收報54.5元；友邦 （01299） 升3.3%，收報74.7元。

【16：10】港股重上25000點，恒生指數升697點，收報25124點。國指升298點，收報10056點。主板成交1760億元。騰訊 （00700） 升近4%，破頂收報518.5元，高見519元；港交所 （00388） 升6%收報350元創新高。

【16：00】恒指U盤前升665點，報25092點。

【15：43】騰訊 （00700） 尾市升穿515元，高見515.5元再創新高。

【15：38】大市尾市升600點，報25030點。

【15：28】滙豐 （00005） 午後升2.6%，高見37.15元；渣打 （02888） 升近4%，高見42.7元。另外，恒生 （00011） 、東亞 （00023） 升1.8%；中銀香港 （02388） 升0.6%。

【15：22】恒指升逾570點，重上25000點水平。

【15：12】港交所 （00388） 升近半成，破頂高見346.2。

【15：05】國壽 （02628） 曾升一成，高見17.16元，最新升9.4%，報17.06元。

【15：00】內地股市造好，上證升2.1%；深證升1.3%；創業板指升0.2%。

【14：56】恒指升至24970點，上試25000點關口。

【14：38】大市升近500點，升至24900點。騰訊 （00700） 午後挑戰今早高位515元。

【騰訊股價】騰訊破頂仍被低估？　法巴看好年內兩款新手遊紅足十年

【騰訊股價】騰訊再創新高觸515元　散戶排隊先出貨

【14：11】港股升幅擴大至430點，報24857點，港交所 （00388） 升穿340元，破頂高見341.6元，升3.5%。

【13：48】小米 （01810） 公布小米電視大師系列新品前，股價升逾半成，高見13.58元。

【13：25】港交所 （00388） 午後升2.7%，破頂高見339元；中芯 （00981） 升逾13%，破頂高見30.75元。

【13：13】微盟 （02013） 升幅擴至1成，破頂高見10.78元。

【13：05】微盟 （02013） 午後急升近8%，破頂高見10.56元。

【13：02】中芯 （00981） 午後升幅擴大至1成，破頂高見29.8元。

【13：00】港股午後初段升約365點，報24791點。

【12：00】恒生指數半日升361點，中午收報24788點，重上100天綫。國指半日升172點，中午收報9931點。主板成交半日增加至892億元。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、美團 （03690） 、中芯 （00981） 齊創新高；地產股造好新世界 （02909） 升逾半成；國壽 （02628） 升逾7%。

騰訊升2.7%。中午收報512元，盤中高見515元；港交所升2.4%，中午收報337.8元，高見338.4元；美團升2.4%，中午收報176元，高見181元；中芯升9.3%，中午收報29.5元，高見29.65元。

【11：50】中芯 （00981） 升逾8%，破頂高見29.3元創新高。

【11：44】正乾金融 （01152） 飈1.5倍，高見0.1元，成交157萬元。

【11：40】恒指中午收市前升約350點，報24769點。

【11：30】上證半日升近1.2%；深證升近0.9%；創業板指偏軟跌0.03%。

【11：20】本港地產股續上，新世界 （02909） 升5.7%，高見39.3元；恒地 （00012） 、信置 （00083） 升逾3%；長實 （01113） 升逾2%；新地 （00016） 升逾1%。

【11：15】國壽 （02628） 升幅進一步擴大至逾7%，高見16.78元。

【11：03】美團點評 （03690） 高見181元創新高後，升幅收窄至0.8%，報173.3元。

【10：54】三桶油造好，中海油 （00883） 升4.1%，高見9.08元。另外，中石油 （00857） 升1.6%；中石化 （00386） 升2.5%。

【10：48】國壽 （02628） 股價造好，升逾6%，高見16.64元。

【10：30】港股升幅擴至400點，港交所 （00388） 再上，升逾2%，破頂高見337.8元。

【10：16】小米 （01810） 升逾4%，高見13.4元，小米下午將發布小米電視大師系列超高端產品。

【小米股價】小米升逾4%　今推小米電視大師系列

【10：06】大市升逾300點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 跌4.1%，低見6.635元。

【10：00】除本港地產股外，內房亦造好，中海外 （00688） 升4.3%；潤地 （01109） 升5.5%；恒大 （03333） 升4.5%；融創中國 （01918） 升11%；碧桂園 （02007） 升3.8%；雅居樂 （03383） 升4.2%。

【09：58】港股早段曾升最多415點，高見24842點，最新升勢回順，升幅收窄至約300點，報24726點。

【09：54】本港地產股向上，新世界 （02909） 獲大摩上調目標價至48元，股價升逾4%高見39.3元；恒地 （00012） 升2.6%；新地 （00016） 升1.5%；信置 （00083） 升3.6%；長實 （01113） 升2%。

【09：49】騰訊 （00700） 曾高見515元，最新升逾2%報510元；港交所 （00388） 曾高見337元，最新升1.5%，報335.2元。

【09：45】中興 （00763） 股價逆市挫半成，低見22.4元。美國聯邦通訊委員會（FCC）正式裁定，中國電訊設備商華為、中興具「國家安全威脅」，禁止美國公司利用83億美元的政府「通用服務基金（Universal Service Fund）」，購買來自華為、中興的設備或支付維護費用。

美國正式將華為中興列為「國家安全威脅」　中興A股偏軟

【09：42】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升1.2%；金沙 （01928） 升近1%；澳博 （00880） 升2.2%；美高梅 （02282） 逆市跌1.1%；新濠 （00200） 跌0.3%；永利 （01128） 無升跌。澳門6月博彩收入僅7.16億澳門元，按年大跌97%，較4月低位7.54億澳門元更低，為疫情爆發以來最差月份。

澳門6月博彩收入年內低　按年大跌97%

【09：39】思捷環球ESPRIT （00330） 股價升逾4%，高見0.91元。思捷公布最新的未來3個月的重組計劃，當中包括削減員工人數、薪金及優化店舖組合，公司預計進行全球性裁員約1200名員工，料約100名香港區員工受影響。

【零售寒冬】ESPRIT思捷重組大計全球裁1200人　約100名香港員工受影響

【09：38】中芯國際  （00981） 股價升半成。據中芯招股書顯示，公司將於周三（7月1日）開始路演，7月2日初步詢價，7月3日確定發行價，7月7日開始網上及網下認購。聯席保薦機構為海通證券和中金公司。

【中芯回A】中芯科創板IPO今起路演 傳參考價最高44.4人幣

【09：34】年年卡 （03773） 再升近4成，高見0.77元。年年卡發盈喜，料中期純利將不少於約1500萬元人民幣，按年升約36.5倍。

【盈喜盈警】年年卡料半年盈利不少於1500萬人幣　一文看清企業盈利預測

【09：34】港股早段升幅擴大至逾300點，重上24700點水平。

【09：32】騰訊 （00700） 升逾2%，高見513元再創新高。國家新聞出版署昨日公布，7月批出共56款國產遊戲版號，騰訊、網易 （09999） 、心動 （02400） 均有遊戲上榜。其中23款為休閒益智類游戲，3款電腦遊戲，1款網頁遊戲，1款Xbox遊戲，其餘均為手遊。

7月56款國產遊戲獲發版號　騰訊、網易上榜

【09：30】平保 （02318） 升1.7%。平保宣布，創辦人馬明哲將辭去首席執行官職務，惟會保留董事長職務。另外，首席財務官姚波將兼任聯席首席執行官。

【平保接班人】馬明哲辭平保CEO　姚波晉級　聯席CEO再增至3人

【09：26】滙豐 （00005） 升2.2%，開報37元；騰訊 （00700） 升0.9%，開報503元；中移動 （00941） 跌0.8%，開報51.9元；港交所 （00388） 升0.9%，開報333元；友邦 （01299） 升1.7%，開報73.5元。

【09：20】港股下半年開局，恒指高開136點，開報24563點，港交所 （00388） 升近1%，高開333元續創新高，港視 （01137） 發盈喜，股價高開逾21%，開報5.4元。

香港電視發盈喜，預計截至今年6月底止上半年將扭虧為盈，錄得純利不少於9000萬元，去年則虧損1.55億元。

【HKTVmall】香港電視料上半年虧轉盈賺不少於9000萬

【09：16】人民幣中間價報7.0566，上調144點子。

【09：14】即月期指開報24460點，升213點或0.9%，高水32點。

【09：02】人行今日未展開逆回購操作，淨回籠700億元人民幣。

【08：53】日經225指數跌18點或近0.1%，報22102點；南韓KOSPI指數升0.6%，報2120點。

【08：43】恒指黑期升約70點，報24387點；道指期貨跌25點，報25550點。

【08：35】新冠肺炎疫情全球大流行，導致旅遊限制加上遊客出現戒心，根據聯合國貿易和發展會議的報告，今年全球旅遊業將損失至少1.2萬億美元，相當於全球經濟的1.5%。

【新冠肺炎】全球旅遊業面臨至少1.2萬億美元損失

【疫情焦點】全球累計逾1083萬確診　美國累計確診逾277萬

【08：10】美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。

【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》

【07：45】新加坡清潔服務供應商Hygieia Group  （01650）  公布招股結果，每股0.25元下限定價，公開發售部超額認購18.92倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】Hygieia 0.25元下限定價　超購近19倍1手中籤率20%（附分配結果）

【07：30】道指曾升206點，最終倒跌77點，報25734點；標指及納指升15及95點，報3115及10154點。港股ADR收報24375點，跌52點或0.2%；恒指夜期收報24145點，跌102點，低水282點，成交18,131張。

道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 美團點評－W（03690） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國人壽（02628） 小米集團－W（01810） 雅居樂集團（03383） 碧桂園（02007） 融創中國（01918）

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